Hoe gaat onze zomer er uitzien dit jaar?

Nederland ademt voorzichtig uit. Langzaam komt het openbare leven weer een beetje op gang als het openbaar vervoer weer op een normale manier gaat functioneren en de horeca weer gasten mag toelaten. Alles natuurlijk met voorbehoud en preventieve maatregelen. Hoe gaat onze zomer er dit jaar uitzien?

Mondkapjes in het OV

Het openbaar vervoer wordt weer op een normalere schaal hervat, maar uiteraard horen daar ook voorzorgmaatregelen bij. Gezien het feit dat er daar in een kleine ruimte weer relatief veel mensen tezamen gaan komen, wordt het voor iedereen verplicht om een schoon mondkapje te dragen. Medische wegwerpmondkapjes zijn primair bedoeld voor gebruik in de zorg, dus het komt er op neer dat we zelf voor onze eigen stoffen mondkapjes moeten zorgen. Het houdt ook in dat we er per persoon meerdere moeten hebben, want voor een tripje op en naar het centrum heb je er twee nodig. Voor iedere nieuwe rit ben je immers verplicht een schoon mondkapje te dragen. Thuis kun je je stoffen mondkapjes dan weer wassen voor hergebruik.

Horeca

Dat mondkapje mag gelukkig wel af in de horeca, waar we eindelijk naar al die saaie weken weer voorzichtig gebruik van kunnen maken. Wat hebben we de afgelopen weken vaak gebaald dat we met het mooie weer geen terrasje konden pakken. En wat te denken van al die verjaardagen die zonder een etentje buiten de deur zijn gepasseerd. We hebben we dat betreft een hoop in te halen, maar dat wil niet zeggen dat we moeten doen alsof er niks meer de hand is. Het wordt voorzichtig genieten met mate. Maar dat is beter dan niks.

Geen evenementen

Evenementen zijn helaas nog ver weg. Gezamenlijk een feestje bouwen buiten de deur zit er dus voorlopig niet in, want in de zomer natuurlijk behoorlijk teleurstellend is. Zeker nu we zo’n grote behoefte voelen om elkaar weer te moeten en het samen gezellig hebben. Een bescheiden feestje thuis met in achtneming van alle restricties kan eventueel nog wel. De mensen van Festival Supply hebben goede ideeën over hoe ze je daarin kunnen bijstaan om er toch iets moois van te maken in deze rare tijd.



Vakantie in Nederland

Wat onze opties zijn qua vakantiebestemmingen, is op dit moment nog niet erg duidelijk. Vanaf 15 juni zou Frankrijk wel eens open kunnen gaan voor buitenlandse toeristen. Andere landen die een openstelling aangekondigd hebben, hebben echter beperkingen gesteld voor de landen van waaruit toeristen welkom zijn. Nederland zit daar helaas niet bij. Dat betekent dat de enige zekerheid die we hebben vakantie in eigen land is. Wellicht is dat een mooi moment om te herontdekken wat Nederland te bieden heeft.

Zegeningen tellen

Voor zij die inderdaad de zomer in Nederland gaan doorbrengen, lijkt er de mogelijkheid te bestaan om de sportscholen, sauna’s en zwembaden in te duiken. Dat betekent dat we in ieder geval weer buitenshuis kunnen ontspannen en ons ei kwijt kunnen wat actief bewegen betreft. Natuurlijk wordt dit niet de zomervakantie die we begin dit jaar nog voor ogen hadden, en dat is jammer, want daarmee blijft een soort primaire levensbehoefte onvervuld. Maar laten we vooral onze zegeningen tellen, blij zijn dat we niet ten onder gegaan zijn aan het coronavirus en dat wat we ooit als de normaalste zaak van de wereld beschouwden weer langzaam mogelijk wordt.