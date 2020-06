Horeca is woest en kapt overleg met kabinet af: ‘1,5 meter afstand op terras is onnodig!’

Koninklijke Horeca Nederland is voorlopig eventjes klaar met het kabinet. De belangenvereniging wil de anderhalve meterbeperkingen op terrassen van tafel hebben. Maar het kabinet vindt, ondanks wetenschappelijk onderzoek, niet dat dit voorstel acceptabel is.

Harde toezeggingen komen er vanuit het kabinet niet. De horeca-branche verwijt het kabinet een ‘tunnelvisie’ te hebben. Wetenschappelijk onderzoek zou namelijk hebben aangetoond dat anderhalve meter uit elkaar zitten, in de buitenlucht, nauwelijks effect heeft op het aantal besmettingen. Volgens de GGD Zuid-Limburg heeft het heropenen van de horeca niet geleid tot een forse toename in het aantal besmettingen.

En zeg nou zelf: het is toch ook belachelijk? Zo’n BLM-protest op de Dam met 14.000 man mag wel en heeft (ogenschijnlijk) geen toename in het aantal besmettingen als gevolg gehad, maar oh wee als men in de buitenlucht te dicht op elkaar zit. Ja dán gaat het helemaal mis hoor.

Er zijn sowieso steeds meer aanwijzingen voor besmetting binnenskamers in slecht geventileerde ruimten. De buitenlucht zou hier haast niet aan bijdragen. Maar ondertussen lopen de horecazaken wel gigantische problemen op, door iets wat steeds meer een onzinmaatregel lijkt te zijn.

Test het uit zou ik zeggen. Sta enkele pleinen zoiets toe, houdt het reserveren in stand en kijk het twee weken aan. Desnoods vraag je aan de bezoekers of je ze twee weken in de gaten mag houden. Dat kun je best op een verantwoorde manier invullen, lijkt me.