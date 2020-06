Hugo de Jonge blaast het CDA op: ‘Landbouwexport is niet het allerhoogste goed’

Zo, daar hebben we het dan. Als het CDA inderdaad wordt overgenomen door Hugo de Jonge — en dat zal wel — dan kunnen we eindelijk concluderen dat het de partij zich definitief heeft gekeerd tégen de eigen achterban.

Het CDA stelt in steden al heel lang niets meer voor. Misschien is dat niet eens zo gek. Het overgrote deel van de natuurlijke achterban van de partij zit immers in de dorpen, op het platteland. Dat is altijd zo geweest, hoewel het CDA in het verleden in de steden niet zo’n non-entiteit is als nu.

De christendemocraten doen er daarom verstandig aan om het platteland te vriend te houden. Maar wat blijkt? Hugo de Jonge, op dit moment minister en vice-president maar volgend jaar zonder twijfel lijsttrekker van het CDA bij de verkiezingen, maakt duidelijk dat dorpen en boeren hem de rug op kunnen.

Dag boeren dag Agrosector van Nederland @hugodejonge stelt zich kandidaat voor partijleider van @cdavandaag en dit is zijn mening volgens @volkskrant "De exportpositie van de landbouw is misschien niet het allerhoogste goed. Die stap moeten we zetten." — Jan Cees Vogelaar. (@JanCeesVogelaar) June 18, 2020

Deze man is sowieso al een clown — met zijn belachelijke schoenen en zijn zeer publieke obsessie met zijn kapsel — maar nu maakt hij het wel heel bont. Hij is werkelijk van plan om zijn eigen partij naar het hiernamaals te helpen om… Tja, om wat eigenlijk? Om de agenda van de Europese Unie te realiseren? Want dat Brussel qua landbouw de voorkeur geeft aan ‘reuzen’ als Frankrijk weten we al langer.

Natuurlijk past het ook prima bij de agenda van de klimaatsekte. Weg met de agricultuur, alles onder het mom van stikstofbestrijding. Ja, misschien dat dat het is. Hugo de Jonge als sloopkogel voor de klimaatcultus.

Het is natuurlijk een grof schandaal. Boeren hébben het al ongelooflijk zwaar te verduren en nu levert zelfs het CDA ze uit aan de narcistische, megalomane, hypocriete hogepriesters van het klimaatgeloof.