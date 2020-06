‘Inclusief nationalisme is dé oplossing voor onze huidige samenleving!’

Wie door zo’n beetje alle West-Europese steden loopt, kan niet ontkennen dat de huidige West-

Europese samenlevingen worden gekenmerkt als multiculturele samenlevingen. Tot de jaren tachtig

waren de samenlevingen in West-Europa nog tamelijk homogeen, vaak blank en christelijk. Maar dat

is de afgelopen vijftig jaar aanzienlijk veranderd.

In zijn boek The strange death of Europe; beschrijft Murray hoe steden als Londen, Berlijn en

Amsterdam de afgelopen vijftig jaar hun bevolking hebben veranderd. Voor het eerst sinds vorig jaar

heeft Antwerpen als stad meer inwoners met een migratieachtergrond dan zonder). En het is niet

alleen in Antwerpen dat het aandeel migranten toeneemt, dit is het geval in heel West-Europa.

Deze verandering van de bevolking in alle Europese landen is het onderwerp van een

maatschappelijk debat. Het maatschappelijke debat over migratie en multiculturalisme speelt zich

grotendeels af tussen mensen die meer geneigd zijn tot globalisme en mensen die meer geneigd zijn

tot nationalisme. Kortom, het komt neer op het contrast in het debat tussen enerzijds de visie dat

iedereen het recht heeft om overal te wonen en anderzijds de visie dat mensen rechten en plichten

ontlenen aan een nationaliteit.

Het feit dat mensen nu met een paar muisklikken handel kunnen drijven met de hele wereld

betekent niet dat iedereen de hele wereld in zijn of haar steden en dorpen wil hebben. Murray merkt

terecht op dat de meeste mensen niet xenofoob zijn of zoiets, maar dat velen zich niet op hun gemak

voelen bij de invloed die massa-immigratie heeft op hun directe omgeving. Terecht wijst Murray erop

dat het hier gaat om de immigratie van mensen met een waardenpatroon dat soms in strijd is met

het liberale waardenpatroon dat in alle westerse samenlevingen dominant is.

Dat waardenpatroon dat zo botst met liberale westerse waarden, is het Arabische waardenpatroon

dat zijn oorsprong vindt in de islam. Het is de Arabische patriarchale machocultuur versus de liberale

westerse cultuur waarin gelijkheid en onderhandeling centraal staan. In bijna alle westerse landen

mogen we met ons eigen geslacht trouwen. In bijna alle islamitische landen is homoseksualiteit

strafbaar met de dood. In het liberale Westen hebben we lang gevochten voor de gelijkheid van

mannen en vrouwen. Een strijd die zeker nog niet ten einde is. Maar een strijd die we in het Westen

zeker niet gaan winnen door hier een cultuur te accepteren waarvan vrouwen in de landen van

herkomst weinig bewegingsvrijheid hebben.

Murray merkt in mijn ogen terecht op dat het de culturele tegenstelling is die in de vorige paragraaf

is beschreven en die ervoor zorgt dat veel autochtone inwoners van westerse landen kritisch naar de

multiculturele samenleving kijken.

Is de wereld van iedereen? Of heeft iedereen recht op een eigen stukje van de wereld? Dat is de

fundamentele vraag die ten grondslag ligt aan het debat over migratie tussen globalisten en

nationalisten. Ik geloof dat iedereen recht heeft op zijn of haar eigen stukje van de wereld. In

tegenstelling tot het recht van de migrant om te migreren, heeft de niet-migrant recht op een eigen

huis. Een huis met mensen die hetzelfde voelen, die hetzelfde denken. Een huis met mensen die op

cruciale momenten een eenheid vormen. En het is precies wat de natiestaat met een vrij homogene

bevolking aan zijn inwoners geeft.

Er bestaat een gerechtvaardigde vrees dat het door Murray beschreven conflict van waarden en de

daarmee gepaard gaande zichtbare verandering van dorpen en steden zal leiden tot een voorliefde

voor sterke leiders zoals beschreven door Kofi Annan . In feite zien we dit ook gebeuren in Frankrijk,

waar Macron, met de steun van alle andere partijen, Le Pen ternauwernood verslaat. We zien dit

gebeuren in Vlaanderen, in Nederland, in alle Europese landen gebeurt nu precies waar Annan voor

waarschuwde: de opkomst van partijen die zich inzetten voor de terugkeer naar de homogene

natiestaat.

Maar is die homogene natiestaat zo exclusief? De natiestaat was in de tijd van de oude Grieken een

staat waarin men slechts een staatsburger was toen men bijdroeg aan de samenleving. Het waren de

Romeinen die van het staatsburgerschap van de natiestaat een rechtspersoon maakten. Voortaan

was iedere inwoner van het grondgebied van de staat ook automatisch een staatsburger met alle

bijbehorende rechten en privileges. Tijdens de Verlichting werden allerlei liberale waarden

toegevoegd. De natiestaat zoals we die kennen van voor de vorming van de Europese Unie is niet

exclusief, maar zeer inclusief omdat ze elke inwoner van de staat wil betrekken.

Ik deel Murray's visie dat een sterke natiestaat met gedeelde liberale waarden de sleutel is tot een

inclusief nationalisme waarin iedereen zichzelf kan zijn, maar waarin geen plaats is voor aparte

samenlevingen en anti-liberale waarden. Een samenleving van eenheid, waarin ruimte is voor

diversiteit, is naar mijn mening de enige manier waarop we een multiculturele samenleving zo

kunnen organiseren dat het voor iedereen prettig is.