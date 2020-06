Inspirerend verhaal! Congolees komt naar Nederland, volgt opleiding en verklaart natiestaat dood: ‘werkt ongelijkheid in de hand’

Een ‘bijzondere’ column in de Volkskrant, hier te lezen. Een van origine Congolese man (27) verklaart doodleuk de natiestaat dood, want het werkt ongelijkheid in de hand. Beetje stank voor dank, of niet?

Kiza Magendane ontvluchtte de teringbende, beter bekend als Congo, en ging opzoek naar een beter leven. Die vond hij in Nederland! Maar oh wat voelde hij zich schuldig. Hij kwam “andermans grond betreden” en “het leek alsof ik op een feestje kwam terwijl ik niet op de gastenlijst stond”.

Meneer kreeg gewoon een bsn-nummer en een DigiD hoor. Volgde hier een opleiding en zette toen een keer de tv aan: de migratiecrisis van 2015, vol in beeld. Afrikaanse migranten die ‘fort Europa’ binnen wilden komen, maar dat op illegale wijze probeerden en daarom vaak verdronken.

Al snel vermengt de beste man het idee van de natiestaat met dat van kolonialisme. Da’s mooi makkelijk natuurlijk want zo is ‘de natiestaat’, en niet ‘kolonialisme’ an sich, het idee dat ervoor heeft gezorgd dat zijn thuisland eeuwenlang een levende hel was. En niet veel later komt de UvA-aap uit de mouw hoor:

(…) Het wordt in de naam van de natiestaat getolereerd dat mensen verdrinken als ze op zoek gaan naar een beter leven. Geluk zoeken wordt in Nederland beschouwd als een misdaad. Ik vind dat hypocriet, omdat Europeanen eeuwenlang elders geluk hebben gezocht. Het is onacceptabel dat wij in naam van sociale constructies als de natiestaat menselijke ambities en dromen laten verdrinken.’

Nee hoor, dat wordt niet ‘getolereerd’, maar een natiestaat heeft een grens en een grens moet worden bewaakt. Precies zodat niet jan en alleman maar hier de boel kan gaan lopen aanpassen naar eigen inzicht, en er normen, waarden en regels kunnen gelden die voor de mensen binnen die grenzen acceptabel zijn. Zeg maar zodat niet iemand je land zomaar in komt banjeren, alles opeist en je hand af gaat hakken als je niet meewerkt. Daar is een grens voor.

Maar nee, ‘geluk zoeken wordt in Nederland beschouwd als een misdaad’. Is niet zo, maar wel als je het via illegale kanalen doet. Of ben je dan zelf ook een misdadiger, Kiza?

Het maakt hem allemaal vrij weinig uit, want hij blijft kennelijk toch niet lang. Maar alles is wel oneerlijk, moet anders en kan zo niet langer:

‘Ik ben pragmatisch geworden met mijn identiteit. Meer dan de gemiddelde Nederlander volg ik de ontwikkelingen in Congo, luister ik naar Congolese muziek en eet ik Congolese gerechten. Maar ik laat me niet verleiden tot essentialisme – ik weet dat Congo, net als Nederland, een sociaal construct is. Ondanks dat ik niet in Nederland ben geboren, beschouw ik dit land als mijn thuis. Toch ben ik hier slechts pragmatisch thuis: ik probeer me ook bewust te onttrekken aan de emotionele invulling van Nederlanderschap. Ik wil me niet te zeer aan dit land hechten, omdat ik hier wellicht niet permanent ben.’

Volgens mij is het heel simpel. Je kwam hierheen, profiteerde van de welvaart en de kansen, keerde je tegen datgene wat je die kansen heeft gegeven en bent weg voor de boel hier in dreigt te storten. Koste wat het kost niet écht Nederlander willen worden, maar wel zeiken. Stank voor dank vanuit deze marxistische deug-immigrant die is opgeleid tot pseudo-activist en oefent voor professioneel slachtofferschap. Laten we er hier alsjeblieft meer van binnenhalen, dit soort lui helpen ons land enorm…