Johan Derksen buigt nergens voor: ‘Ik blijf mijn mening verkondigen tot de laatste snik’

Sponsoren van tv-programma Veronica Inside trekken zich één voor één terug, of willen een ‘stevig gesprek’, vanwege de uitlatingen van Johan Derksen. Met een grap vergeleek hij de agressieve rapper Akwasi, die Zwarte Piet in z’n gezicht wilde trappen, met Zwarte Piet. Schande, ophef en ‘wij steunen geen racisme!’ werd er geroepen. Maar Derksen vindt het aanstellerij en deinst helemaal nergens voor terug!

Voor Derksen is het heel simpel: “Weet je, ik zit daar om mijn mening te verkondigen en dat zal ik blijven doen tot de laatste snik”, zegt hij tegen De Stentor. En gelijk heeft ‘ie. Veronica zelf blijft ook bij het standpunt dat Derksen de ophef over z’n mening volledig voor eigen rekening moet nemen, wat hij dus ook doet!

Hier hebben we meer mensen van nodig. Niet mensen die extreme dingen zeggen en dan ‘ja maar dat is vrijheid van meningsuiting’ roepen om zichzelf in te dekken, maar mensen die staan achter wat ze zeggen en niet zwichten voor virtue signalling en jammerende sponsoren. Want bedrijven zijn overduidelijk als de dood voor een mogelijke boycot omdat ze niet hard genoeg hebben geroepen dat ze tegen racisme zijn. Dát is namelijk wat hier aan de hand is, en dat is waar Derksen zich nu dus tegen blijft verzetten: die houding van ‘ga door het stof of ik snij je inkomsten af’. Kunnen ze bij GeenStijl en Powned ook over meepraten. Alleen maar omdat een mening, of in dit geval zelfs alleen een grap, niet bevalt. Donder toch een eind op met z’n allen.