Kamercommissie concludeert: Nederlandse moskeeën worden beïnvloed uit “onvrije landen”

De Kamercommissie die onderzoek doet naar het wel en wee bij moskeeën en moskeescholen heeft geconcludeerd dat: ze beïnvloed worden door “financiers uit onvrije landen die hun politiek-religieuze invloed in Nederland willen laten gelden.” Daarbij gaat het dan om “fundamentalistische boodschappen die de kernwaarden van onze samenleving afwijzen.”

Daar heeft de Tweede Kamer een commissie voor nodig gehad, om dat te kunnen concluderen? Letterlijk iedereen wist al lang dat er problemen waren, maar och, och, de Kamer moest dat allemaal eerst diepgravend onderzoeken, om pas daarna iets te durven zeggen.

De belangrijkste kritiek richt zich op Koeweit, Qatar, en Saoedi-Arabië. Daar worden imams opgeleid en geïndoctrineerd met een extreemstrenge versie van de islam, en vervolgens uitgezonden naar Nederland. “Ook worden de moslimgemeenschappen rechtstreeks via sociale media met strenge religieuze boodschappen bestookt.”

Over Turkije zeurt de commissie ook wat — het Diyanet zou “een politieke greep op moskeebezoekers en Turkse Nederlanders houden. Al zou dat waar zijn, dan vraag je je nog steeds af wat daar illegaal aan zou zijn. Het is volstrekt logisch dat een land contact wil hebben met burgers, ook als die elders wonen — Nederland doet zelf niet anders. En de boodschap van Turkse Diyanet-imams is werkelijk nóóit anti-democratisch en die tast nooit de fundamenten van de democratische rechtsstaat aan. Misschien dat de banden met Turkije onderstreept worden, maar ja: in Nederland hebben we het mensen toegestaan om twee paspoorten te hebben. Daardoor wordt het logisch en zelfs verdedigbaar dat Turkije die mensen contacteert en als Turken behandelt. Dat zijn ze immers ook.

Wat betreft de anti-democratische, anti-Westerse boodschappen die verkondigd worden in Arabische en Marokkaanse moskeeën: dit moet natuurlijk per direct besproken worden met die landen. Ook moet er gekeken naar mogelijkheden om dit te stoppen… áls die mogelijkheden er juridisch zijn.

Want ja, in Nederland hebben we de vrijheid van godsdienst. Buitenlanders mógen de inhoud van speeches van religieuze leiders beïnvloeden.

Oh nee, schrijft Michael nou echt dat dit ze vrij staat en moet staan?

Ja. Inderdaad, ja. Er is maar één beperking die we eraan kunnen stellen: Als de boodschap in strijd is met de wet. Dus als ze bijvoorbeeld oproepen tot het gebruiken van geweld tegen bepaalde personen of groepen. Wettelijk kan je zelfs ingrijpen als ze pleiten voor het omver werpen van de democratische rechtsstaat zelf. Dán kan je als overheid direct ingrijpen.

Maar in alle andere gevallen kan dat niet.

Hoe daar dan mee om te gaan? Door het vanuit de andere hoek te bestrijden: door te begrijpen dat het probleem is dat Arabische en Marokkaanse moskeegangers blijkbaar vatbaar zijn voor een “extreem-conservatieve” (lees: fundamentalistische of erger) boodschap. Er is dus ofwel iets misgegaan bij de integratie of, als ze geboren en getogen zijn in Nederland, in hun opvoeding. Waar hebben ‘we’ het laten liggen?

Volg mij op Twitter en op Parler.