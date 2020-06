Lak aan de regels: honderden feestgangers betrapt op illegaal feest in bos

Zaterdagavond in het Haarlemmermeerse bos in Hoofddorp zijn honderden feestgangers op heterdaad betrapt. Surveillerende agenten zagen voor dat tijdstip wel héél veel voertuigen op een parkeerplaats staan en gingen op onderzoek uit.

Kennelijk was het te moeilijk voor de mensen om zich aan de versoepelde maatregelen te houden. Een feestje in kleine kring, wat al heel wat meer is dan we de afgelopen maanden mochten houden, is helaas niet genoeg. En ach ja, als die protesten mogen, waarom dan ook niet een groot feest in een bos? Maakt nou toch allemaal niks meer uit!

Het mag natuurlijk niet, maar het is ergens ook wel begrijpelijk. Als al die andere bijeenkomsten wél mogen en er tot dusver van een tweede golf weinig te merken valt, dan neemt men de regels gewoon minder serieus. Dit levert dan wel weer een nieuw probleem op, want zo krijgt de overheid natuurlijk nooit zicht op de verspreiding van het virus. Voor je het weet ben je weer terug bij af!

Aan de andere kant voelde iedereen dit wel aankomen, dat kan haast niet anders. En dat maakt de overheid wat dat betreft aardig machteloos, want dit is dweilen met de kraan open! De enige manier om hier uit te komen is door inzicht te krijgen in de verspreiding (en dus testen en registreren) van burgers die corona hebben (gehad). Vervolgens moet dat voor anderen te identificeren zijn, zodat ze weten wie ze moeten mijden. Een andere oplossing is er niet, bij mijn weten. En het virus komt zelfs in China nog regelmatig terug, dus er zal een oplossing gevonden moeten worden!