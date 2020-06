Lekker onbevooroordeeld opgroeien! Petitie voor verplicht behandelen racisme al 45.000 keer getekend

Drie vriendinnen merkten ook last te hebben van racisme. Niet vanwege politiegeweld of omdat ze ’s avonds werden belaagd. Nee, door ‘veel kleine opmerkingen’. Heel sneu. Daarom zijn ze nu een petitie gestart om racisme op scholen verplicht te behandelen. Ze hebben al bijna 45.000 handtekeningen!

Lekker meeliften op het momentum van de demonstraties (en de plunderingen) tegen racisme en politiegeweld! Deze meiden doen het gewoon. Krijgen zelfs nog steun van FunX-dj Fernando Halman. Die gaf ze een podium om hun beweegredenen te komen toelichten. Nou, wie dacht dat George Floyd het zwaar had, kent deze meiden nog niet:

Een van de vriendinnen, Sohna, sprak (…) op radiostation FunX over het plan en haar eigen ervaringen met racisme. “Het ging om heel veel van die kleine opmerkingen”, zei ze. “Bijvoorbeeld over mijn haar, tijdens het luizenkammen. Ik heb een beetje kroes, krullend haar, en toen zei een klasgenootje: “Je lijkt echt op een heks.” Verder wordt volgens haar een thema als slavernij “niet eerlijk” behandeld op haar school. “Het werd meer vanuit het standpunt van de winst van de Nederlandse republiek verteld.”

Het is ook niet makkelijk op de basisschool, zomaar om je kroeshaar voor ‘heks’ worden uitgemaakt. Overduidelijk racisme! En na dat ternauwernood te hebben overleefd, komt ze er tot haar schrik ook nog achter dat men de vaderlandse geschiedenis vanuit de optiek van de Nederlandse republiek behandelt! Waar halen we met z’n allen het lef vandaan? Tekenen die handel!

Dan kunnen we eindelijk met elkaar opgroeien zonder bevooroordeeld naar elkaar te zijn. Dat we nooit meer hoeven te horen hoe ‘jij als witte man niet kunt begrijpen hoe X zich voelt’. Dat we eindelijk eens luisteren naar wat iemand probeert te zeggen, in plaats van iemand als fascist, racist, xeno-, trans- of homofoob te bestempelen.

Nee grapje, daar is deze petitie niet voor bedoeld. Deze petitie zorgt ervoor dat we eindeloos ‘blijven praten’ en ‘begrip voor elkaar moeten krijgen’ en dat je je mond moet houden als je telkens dezelfde groep iets verkeerds ziet doen en er een patroon in bent gaan zien. Voor een tolerante wereld, natuurlijk.