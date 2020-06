LNAZ: ‘Kans op coronabesmetting zeer reëel’ – Zorgsector heeft gisteren “met afgrijzen” zitten kijken naar demonstratie op de Dam

Ziekenhuispersoneel heeft geen goed woord over voor de demonstranten gisteren op de Dam. Wat men ook perse meent te moeten verkondigen of onder de aandacht wil brengen, de kans op coronabesmettingen vanwege de demonstratie is nu gewoon “zeer reëel“.

Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) zegt dat ziekenhuispersoneel “met afgrijzen” heeft gekeken naar de massale demonstratie op de Dam in Amsterdam gisteravond.

“Het ging om 5000 mensen vanuit het hele land die langdurig dicht bij elkaar stonden en de meeste omstanders niet direct kennen. De kans is zeer reëel dat er mensen met corona waren. En de kans dat zij dat hebben overgedragen is ook zeer reëel”, aldus Kuipers.

Mariet Feltkamp, viroloog bij het LUMC in Leiden, denkt echter dat het allemaal wel meevalt. Er stond een windje en het was zonnig, er was goede ventilatie en zo’n 90 procent had mondkapjes op. Dat zijn haar argumenten.

Dit klinkt echt als onzin! Het zal ongetwijfeld een rol spelen ja, dat geloof ik ook wel, maar zóveel mensen zó dicht op elkaar? Al was het windkracht 10, dan kreeg je nog besmettingen! Want allemaal leuk en aardig dat die druppeltjes en aerosolen “snel verwaaien”, het is niet zo dat ze dan maar direct ook allemaal opstijgen. Die druppeltjes komen ergens neer of waaien horizontaal. Het oppervlakte aan mensen is groot genoeg voor die virusdeeltjes om ergens op een demonstrant te eindigen. En volgens mij zijn er echt niet zo heel veel virusdeeltjes nodig om er goed ziek van te worden!