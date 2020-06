LOL! Achterlijke BLM-extremisten willen standbeeld “racistische en fascistische” Gandhi verwijderen

In Leicester, Engeland, staat er een standbeeld van Mahatma Gandhi. Dat is dus de man die voor de Onafhankelijkheid van India gezorgd heeft, grotendeels door middel van vreedzaam verzet. Voor veel mensen is hij daarom een inspiratie van jewelste. Eén groep denkt daar echter heel anders over: Black Lives Matter.

Een online petitie van de linksextremistische oikofoben beschuldigt Gandhi ervan een “racist, fascist en seksueel roofdier” te zijn geweest. Hij zou namelijk heel racistisch zijn geweest ten opzichte van “zwarte mensen.”

Linkse academici en politici hebben volgens de BBC met iets van verbazing gereageerd op deze kritiek op Gandhi. Ja, zeggen ze, hij was soms “bevooroordeeld” jegens zwarte Zuid-Afrikanen (hij woonde op een gegeven moment in dat land, aan het einde van de 19e eeuw), maar niemand is perfect, “en hem vergelijken met slavenhouders is onzinnig.”

Daar komt bij, aldus zijn biograaf en kleinzoon Rajmohan Gandhi, dat hij met zwarte Afrikanen sympathiseerde tijdens de Boer en Zulu oorlogen. “Gandhi was ook een onvolmaakt mens, maar zelfs de imperfecte Gandhi was radicaler en progressiever dan veel veel huidige landgenoten.”

En zo zie je dus dat linkse ‘intellectuelen’ het beestje dat zij zelf gecreëerd hebben, niet meer in de hand hebben. Zij dachten dat ze met BLM de blanke historie konden vernietigen. maar ontdekken nu dat het losgeslagen beest van ‘antiracisten’ en ‘antifascisten’ de héle geschiedenis — blank, zwart, bruin, geel, rood, en alle andere mogelijke kleuren — willen uitvagen omdat (schrik niet!) geen enkel historisch figuur perfect blijkt te zijn geweest.