Maurice de Hond: ‘Sensationele ontdekking in WHO/RIVM-virushandboek: geen bewijs dat anderhalve meter werkt!’

WHO/RIVM baseren hun 1,5 meter afstand regel op het beroemde handboek van William Firth Wells uit 1955. Dat boek heb ik teruggevonden en ik ben verbijsterd over wat ik in dat -op zichzelf imposante- boek gevonden heb.

Er is ook in dat boek geen bewijs dat die afstand werkt (alleen dat een druppel maximaal 1 meter ver komt).

Maar wat vele malen belangrijker is: er wordt verslag gedaan over dierproeven met tuberculose en influenza. En die resultaten laten overtuigend zien dat de dieren veel eerder en veel erger ziek worden door airborne microdruppels dan door grote druppels. Wells noemt het verschil zelf “astonishing” in zijn boek (blz 119).

De kleine druppels dringen diep door in de longen. De grote druppels niet. Dit standaardwerk biedt geen enkele ondersteuning voor het invoeren of handhaven van de 1,5 meter samenleving. Het wijst juist op de grote gevaren van de zwevende microdruppels (aerosols). Als die goed bestreden worden dan zullen er geen besmettingen meer zijn.

In dit blog beschrijf ik die sensationele bevinding, die direct zou moeten leiden tot het afschaffen van de 1,5 meter samenleving. (Plus een actieplan om in de komende maanden alle HVAC-systemen in gebouwen in Nederland coronaproof te maken).