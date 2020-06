Maurice de Hond: ‘Wanneer komt aan deze corona-farce nu een einde?’

Ik ben gespecialiseerd in data-analyse. Het verzamelen van data en het analyseren van die cijfers. Dat doe ik al meer dan 50 jaar.

Op dat terrein hebben zich de afgelopen dagen in de media vanuit RIVM (Prof. Wallinga) en GGD (De Grouw) een aantal zaken voorgedaan, die werkelijk te belachelijk zijn voor woorden.

Cijfers die niet kloppen.

Conclusies die je niet mag trekken.

En het RIVM en de GGD, die geen clou hebben waarom in Zuid Holland de cijfers hoger zijn dan in de rest van het land, terwijl het uit het beschikbare cijfermateriaal zo te halen is.

We maken de grootste crisis sinds de Tweede Wereld oorlog mee, en op de cruciale plekken zitten mensen die enerzijds weinig kaas gegeten hebben van data-verzameling en data-analyse en anderzijds wel geen kans ongemoeid laten om de kijkers/lezers bang te houden.

Wanneer maken politici er nu een einde aan dit amateurisme?

En wanneer stellen de media dit aan de kaak in plaats van kritiekloos ruimte geven aan die personen om hun totaal onterechte conclusies met de wereld te delen?

Dit zijn de blogs hierover van de laatste dagen

“Een duidelijke verklaring kan het RIVM niet geven!? (over de hogere cijfers in Zuid-Holland)

“De wet van de kleine getallen” (over de IC-cijfers)

“Zo neemt Prof. Wallinga ons in de maling”

“De spookpatronen van Prof. Wallinga” (over de Reproductiefactor die over de 1 gaat)

Wanneer stopt deze farce nu eindelijk?