Mona Keijzer verandert van mening: ‘PVV hebben we gedaan, het is een onbetrouwbare partner gebleken’

Mona Keijzer sluit een mogelijk kabinet met de PVV toch wel uit. Gisteren riep ze nog dat het CDA een ruk naar rechts moet maken, maar waarschijnlijk droomde ze vannacht over het horror jaar 2012 voor het CDA. Keijzer zit niet te wachten op een herhaling van dit PVV-debacle. Ze wil zeker een ruk naar rechts maken, alleen niet met de PVV want die zijn niet betrouwbaar.

Het verkiezingsseizoen is officieel begonnen bij het CDA. Waar De Jonge meer naar centrum-links neigt – hij wil namelijk totaal niet met FvD regeren – zegt Keijzer deze optie wel te zien zitten. Keijzer is van mening dat het CDA een ruk naar rechts moet maken. Geen slechte gedachte, het CDA is de afgelopen jaren van een centrum-rechtse partij steeds meer gaan ogen als een centrum-linkse partij. De uitslagen bij verkiezingen spreken voor zich.

Maar een kabinet met de PVV is toch echt een stapje te ver voor Keijzer:

“PVV hebben we gedaan, dat is buitengewoon slecht bevallen. Het is een onbetrouwbare partner gebleken. Dat is echt een gesloten boek”

Samenwerking met de PVV heeft gezorgd voor een diep trauma bij het CDA. Een van de machtigste partijen van weleer verloor gigantisch na de val van kabinet Rutte I. En het CDA betaalde er de prijs voor.

Op een herhaling zit Keijzer niet te wachten.