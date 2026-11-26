Op tv en op X beloven partijen in Den Haag van alles. Toch telt aan het eind van de dag maar één ding: hoe partijen echt stemmen in de Tweede Kamer. Daarom zet De Dagelijkse Standaard vandaag gratis de DDS KamerstemCheck online. De tool staat ook los op KamerstemCheck.nl.

Op die pagina zoek je gratis door alle 4.585 echte stemmingen onder kabinet-Jetten. De cijfers lopen van 26 februari tot en met 24 november 2026. Alle data komt direct uit het openbare Gegevensmagazijn van de Tweede Kamer . Na elke stemdag in Den Haag werkt de site de cijfers vanzelf bij.

717 keer ruzie binnen het kabinet

Wie de cijfers opent, ziet direct hoe wankel D66, VVD en CDA samen staan. In 717 van de 4.585 stemmingen lagen de drie partijen met elkaar overhoop. Dat is 15,6 procent van alle besluiten, dus bijna één op de zes keer. Ook stemde de Kamer over 46 voorstellen op naam.

Dinsdag 24 november liet dat weer scherp zien bij motie 2026Z25754 van Annelotte Lammers (Groep Markuszower). Zij vroeg het kabinet om migranten direct beter te checken op terreur en extremisme. VVD, PVV , Groep Markuszower, FVD , BBB, 50PLUS en Lid Keijzer stemden voor, samen 61 zetels. D66, CDA, PRO, JA21 , ChristenUnie, SGP, SP, PvdD, DENK en Volt stemden tegen, samen 89 zetels. Daarmee ging de motie van tafel.

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De Coalitie-meter: wie houdt Jetten overeind?

Op het tweede tabblad staat de Coalitie-meter. Die telt de 3.868 stemmingen waar D66, VVD en CDA wel op één lijn zaten. Je ziet direct hoe vaak elke andere partij gewoon met het kabinet meestemde. ChristenUnie staat bovenaan met 80,9 procent. Daarna volgen 50PLUS met 78,0 procent, SGP met 76,3 procent en Volt met 75,3 procent.

Vlak daarachter staan PRO met 70,9 procent en JA21 met 70,3 procent. Vooral bij belasting en box 3 valt dat op. Bij de 192 belastingstemmingen waarin D66, VVD en CDA één lijn trokken, liep JA21 in 70,3 procent van de gevallen mee met het kabinet, zelfs vaker dan PRO met 65,6 procent. Onderaan staan de partijen die het vaakst nee zeggen tegen Jetten: BBB (64,0 procent), SP (60,5 procent), PvdD (58,7 procent), Groep Markuszower (55,3 procent), PVV (48,4 procent) en FVD (46,0 procent).

Zet twee partijen recht tegenover elkaar

Je kunt ook zelf twee partijen kiezen en direct vergelijken. Zo stemden VVD en D66 over alle 4.585 stemmingen in 85,8 procent van de gevallen gelijk. Zelfs op asiel (252 stemmingen) waren VVD en D66 het in 77,8 procent van de gevallen eens. Op datzelfde asiel trekken PVV en FVD juist op 96,4 procent samen op, terwijl VVD en PRO het daar maar in 50,8 procent van de gevallen eens zijn.

Onder elke vergelijking zie je direct de nieuwste moties waar beide partijen botsen. Elke kaart heeft een directe link naar de echte Kamerstukken. Op het derde tabblad heeft elke partij bovendien een eigen rapport met de vier grootste vrienden en de vier grootste rivalen in de zaal.

Test in één minuut welke partij echt stemt zoals jij

Gewone kieswijzers gaan over mooie woorden vooraf, maar op tabblad vier telt alleen de echte stem in de Kamer. In de Echte StemCheck kies je zelf voor of tegen op tien recente stemmingen. De vragen gaan over AOW, belasting op werk, de EU, asiel, boeren en wonen. Direct daarna zie je jouw top drie en de lijst van alle 17 fracties, met per motie het echte bewijs erbij.

Je keuzes blijven op je eigen telefoon of laptop: zonder account, en de tool slaat niets op. Met één klik kopieer je jouw uitslag om hem te delen op X of WhatsApp. Open de gratis DDS KamerstemCheck vandaag nog, of ga direct naar KamerstemCheck.nl

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