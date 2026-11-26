Er is heel slecht nieuws voor de falende ijzeren dame van de VVD. Uit een peiling van Maurice de Hond blijkt namelijk dat VVD-kiezers massaal af willen van Dilan Yesilgöz. En ja, ze weten ook al wie ze ervoor terug willen: de verschrikkelijke Vincent Karremans. Een normaal mens denkt dan: die gaan dus van de regen in de drup, maar blijkbaar zien VVD'ers dat toch echt anders.

Het gaat natuurlijk waanzinnig slecht voor Yesilgöz. Niet zo gek, want ze maakt er al vanaf haar aantreden als VVD-leider een enorme puinhoop van, zeker ná de verkiezingen van vorig jaar. Ze ging immers in zee met CDA en D66. Tja, dan weet je het als rechtse kiezer wel.

8 Leiderschapskenmerken

plus over de kiezers die overwegen VVD te stemmen. Met andere woorden, dat is de groep waar je je als VVD'er op wil richten als je meer dan 12 zetels wilt halen, wat de huidige stand van de partij is in de Die percentages tussen haakjes zijn de cijfers voor degenen die op dit moment (zeker) VVD stemmen. Die andere percentages gaat over die kiezersover de kiezers dieVVD te stemmen. Met andere woorden, dat is de groep waar je je als VVD'er op wil richten als je meer dan 12 zetels wilt halen, wat de huidige stand van de partij is in de peilingen

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De door De Hond gegeven leiderschapskenmerken zijn:

1. Trekt nieuwe kiezers

2. Maakt de VVD electoraal sterker

3. Bindt teleurgestelde VVD-kiezers

4. Duidelijke, herkenbare koers

5. Meeste leiderschapsgezag

6. Meest geschikt als minister-president

7. Legt ingewikkelde zaken het beste uit

8. Duidelijkste politieke ideeën

Natuurlijk zijn de antwoorden van (potentiële) VVD-kiezers vermakelijk. Karremans die duidelijke politieke ideeën heeft? De man is een narcistische windvaan eersteklas.

Maar goed, het gaat er niet om wat wij vinden, maar wat VVD'ers vinden. En dan zie je dat Karremans (veruit) de beste score krijgt bij zeven van de acht eigenschappen. Zelfs onder mensen die momenteel VVD stemmen doet Yesilgöz het maar beter op drie leiderschapskenmerken.

Electorale impact: Yesilgöz in de penarie

De Hond vroeg de potentiële VVD-stemmers én kiezers van JA21, PVV en FVD ook wat de electorale impact is van de vier mogelijke leiders. Nou, die impact is nogal duidelijk. Kort gezegd komt het erop neer dat alle kiezers verwachten dat Yesilgöz haar partij met zich mee de afgrond inneemt. De enige die daar mógelijk iets aan kan doen is Karremans. Dit omdat hij blijkbaar redelijk populair is onder JA21-kiezers. Niet zo gek, daar zijn ze dol op onbetrouwbare windvanen. Zie Joost Eerdmans.

PVV'ers en FVD'ers blijven altijd trouw aan hun partij. Maar wat valt op? In het geval van JA21 is er een verschuivingskans van maar liefst 35%. Let wel, dat zijn momenteel 6 a 7 zetels volgens de peilingen. Dan zou de VVD dus niet uitkomen op 12, maar op 18 a 19 zetels. En ja, daarmee zouden ze zo toch opeens weer de tweede of derde partij van het land kunnen worden - op grote afstand van PRO, natuurlijk, dat dan weer wel.

Wat dit betekent is simpel: Dilan Yesilgöz is haar partij aan het slopen en iedereen weet het. De kans dat zij lang mag blijven zitten is daardoor nihil. Die wordt er binnenkort uitgewerkt. Dat kan niet anders.

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