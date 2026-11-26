In 49 grote cao's staat de 80/90/100-regeling voor oudere werknemers. Ze werken dan 80 procent van hun uren voor 90 procent van hun loon. Hun pensioen bouwen ze op over het volle loon. Dat staat in het cao-onderzoek 'Oudere werknemers 2025' van het ministerie van Sociale Zaken. Verdien je €3.500 bruto per maand, dan houd je €3.150 bruto over.

SZW onderzocht 147 grote cao's, met samen 5,4 miljoen werknemers. Volgens het ministerie valt ruim 1,4 miljoen van hen onder een cao met zo'n regeling. Dat zijn werknemers van alle leeftijden. Niet iedereen kan er later ook echt gebruik van maken. De cijfers gaan uit van de cao's op 1 januari 2025.

Minister Vijlbrief noemde het onderzoek in juni nog de meest recente rapportage over extra verlof voor ouderen.

Zo werkt de 80/90/100-regeling

In 95 van de 147 cao's staat een afspraak waarmee oudere werknemers minder kunnen werken. De 80/90/100-regeling komt daarin het vaakst voor. Ook de 70/85/100-regeling komt voor, in twaalf cao's. De 60/80/100-regeling staat in elf cao's. Je werkt dan minder, maar levert ook meer loon in.

In je cao heet de regeling vaak anders. Let op deze namen:

generatiepact of generatieregeling;

of generatieregeling; vitaliteitspact ;

; generatiebeleid ;

; seniorenregeling.

Vanaf welke leeftijd

Dat verschilt per cao. Deze cijfers gaan over alle 95 afspraken om minder te werken, niet alleen 80/90/100. De vroegste startleeftijd is 45 jaar, de laatste 66 jaar. Meestal begint het op 60 of 62 jaar. Gemiddeld is dat 60,6 jaar.

Wat het je kost

Stel: je bent 62 en werkt vijf dagen per week. Je verdient €3.500 bruto per maand. Met de 80/90/100-regeling werk je vier dagen. Je krijgt dan €3.150 bruto. Dat is €350 bruto minder voor een hele dag vrij.

Netto scheelt het minder, omdat je over een lager loon minder belasting betaalt. Hoeveel precies, hangt af van je eigen situatie. Vraag je werkgever om een proefberekening.

Je pensioen loopt in 85 van de 95 cao's gewoon door over je oude loon. In tien cao's bouw je minder pensioen op. Wie de premie over het weggevallen deel betaalt, regelt elke cao zelf. In de cao voor ziekenhuizen betalen werkgever en werknemer die half om half. In de GGZ geldt de gewone verdeling. Sommige cao's laten je kiezen voor 90 procent pensioen. Dan houd je netto iets meer over.

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Let op de voorwaarden

Ook deze cijfers gaan over alle 95 afspraken om minder te werken. In 77 cao's gelden naast je leeftijd nog andere eisen. Vaak moet je een aantal jaren in dienst zijn. Dat staat in 52 cao's, meestal vijf tot vijftien jaar. In 24 cao's gelden regels voor betaald werk ernaast. Soms geldt de regeling alleen voor bepaalde functies.

Ook belangrijk: is het een recht, of mag je het alleen vragen? Bij een verzoek mag je werkgever nee zeggen. Soms vervallen je extra vakantiedagen voor ouderen als je meedoet.

Zo kijk je of jouw cao het heeft

Zoek in de tekst van je cao op de namen hierboven. Of vraag het aan je werkgever of de afdeling personeelszaken. Stel daarbij deze vragen:

Vanaf welke leeftijd kan ik meedoen?

kan ik meedoen? Is het een recht , of kan de werkgever weigeren?

, of kan de werkgever weigeren? Hoeveel dienstjaren moet ik hebben?

moet ik hebben? Loopt mijn pensioen volledig door, en wie betaalt welk deel van de premie?

volledig door, en wie betaalt welk deel van de premie? Vervallen mijn leeftijdsdagen als ik meedoe?

Staat er niets in je cao, dan kun je het toch vragen. Werkgevers mogen volgens de minister ruimer zijn dan de cao , als de cao dat toelaat.

Vraag de regeling op tijd aan. In de cao voor tankstations en wasbedrijven mag de invoering tot zes maanden na je verzoek duren.

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