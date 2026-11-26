Vanaf vandaag, donderdag 26 november 2026, valt de papieren brief van Dienst Toeslagen voor 2027 op de mat. Open je de envelop, dan zie je direct een hoger geschat jaarinkomen. Voor wie werkt of een uitkering krijgt, telt de dienst 6,94 procent op bij het oude bedrag. Voor AOW'ers gaat er 3,53 procent bij. Blijft jouw echte inkomen in 2027 gelijk, dan kan je voorschot voor zorgtoeslag flink zakken: in de rekenvoorbeelden van DDS met €156 tot €468 per jaar.

Hoe de vaste opslag van 6,94% werkt

Elke herfst verlengt Dienst Toeslagen lopende toeslagen voor het nieuwe jaar. In het nieuwsbericht van 23 november 2026 noemt Dienst Toeslagen deze MAC-actie "een automatisch proces" op basis van de nieuwe normen voor 2027. Daarbij gaat het geschatte inkomen vanzelf omhoog met 6,94 procent voor werkenden en mensen met een uitkering, en met 3,53 procent voor AOW'ers. Deze hogere schatting raakt niet alleen de zorgtoeslag, maar werkt ook door in de huurtoeslag en het kindgebonden budget.

Een te hoge schatting merk je meteen in je maandbudget, al blijft je recht op toeslag bestaan. Krijg je in 2027 een te laag maandelijks voorschot of zelfs €0, dan vervalt dat bedrag niet voorgoed. Na jouw belastingaangifte over 2027 volgt de definitieve berekening, waarna Dienst Toeslagen het verschil alsnog uitbetaalt. Wel moet je daar maanden tot ruim een jaar op wachten, terwijl je huur, zorgpremie en boodschappen gewoon doorlopen.

Andersom zit er een groter direct risico aan diezelfde schatting. Stijgt jouw loon, uitkering of geïndexeerde pensioen in 2027 juist harder dan 6,94 procent of 3,53 procent? Dan rekent Dienst Toeslagen met een te laag bedrag en betaalt de dienst maandelijks te veel voorschot uit. Achteraf volgt dan een rekening en moet je het verschil terugbetalen.

Zorgtoeslag 2027: werkend stel met €51.000 krijgt €468 minder voorschot

De officiële voorwaarden voor zorgtoeslag in 2027 laten zien hoe snel je een grens raakt. Woon je alleen, dan mag je toetsingsinkomen (grofweg je bruto jaarinkomen) niet boven €43.017 uitkomen, tegen €40.857 in 2026. Met een toeslagpartner ligt het plafond op €54.290 per jaar, tegen €51.142 in 2026.

Een berekening van DDS op de zorgtoeslagtabel voor 2027 van Dienst Toeslagen maakt het effect concreet. Neem een stel met een toeslagpartner dat samen €51.000 verdient en dat bedrag ook in 2027 verwacht. Met 6,94 procent erbij rekent de dienst met €54.539,40, boven de grens van €54.290. Het voorschot valt terug van €39 per maand naar €0: €468 per jaar minder voorschot.

Ook alleenstaanden voelen die stap meteen, blijkt uit dezelfde berekening van DDS. Blijft jouw inkomen €40.500, dan stijgt de schatting met 6,94 procent naar €43.310,70. Omdat dit boven €43.017 zit, zakt het voorschot van €30 per maand naar €0 (€360 per jaar minder voorschot). Zelfs ruim onder de grens merk je het verschil. Bij €36.000 rekent de dienst met €38.498,40 en daalt het maandbedrag in de tabel (schijf tot €38.500) van €82 naar €53. Zo krijg je €29 per maand (€348 per jaar) minder voorschot.

Wat de opslag van 3,53% voor AOW'ers doet

Voor AOW'ers gebruikt Dienst Toeslagen een lagere opslag van 3,53 procent. Toch kan ook die stap bij een vast pensioen flink schelen, blijkt uit een berekening van DDS op de 2027-tabel. Bij een alleenstaande AOW'er met €42.000 inkomen schuift de schatting naar €43.482,60. Omdat dit bedrag boven €43.017 uitkomt, valt €13 per maand (€156 per jaar) aan voorschot weg tot de definitieve afrekening.

Bij €34.000 inkomen groeit de schatting van een alleenstaande AOW'er met 3,53 procent naar €35.200,20. In de afgeronde tabel staat €105 per maand bij €34.000, maar €93 tot €35.000 en €88 tot €35.500. Het maandvoorschot zakt daarmee volgens de tabel met €17 per maand, €204 per jaar. Let bij je controle ook op je spaargeld: op 1 januari 2027 daalt de vermogensgrens voor zorgtoeslag naar €119.122 (alleenstaand) en €158.748 (met partner).

Zo pas je het bedrag uiterlijk 8 december aan

Je hoeft niet op de post te wachten om je nieuwe berekening te zien. Sinds 23 november staan de cijfers klaar op Mijn toeslagen en via de app Toeslagen. Van 23 november tot en met 8 december volgt de digitale voorschotbeschikking via MijnOverheid (BerichtenBox). De papieren brief komt vanaf vandaag, 26 november, tot en met 16 december per post. Op Over Toeslagen legt Dienst Toeslagen uit waarom kijken loont: "Veranderingen in het leven kunnen invloed hebben op de hoogte van toeslagen."

Wijkt het geschatte inkomen af van wat je voor 2027 verwacht? Geef een nieuw bedrag dan uiterlijk dinsdag 8 december 2026 door op Mijn toeslagen of via de app. Volgens het overzicht met betaaldatums van Dienst Toeslagen volgt de eerste betaling voor januari 2027 op maandag 21 december 2026. Meld je een wijziging uiterlijk 8 december, dan staat het juiste bedrag op 21 december al op je rekening. Geef je het later door, dan past de dienst het bedrag pas een maand later aan.

Pak de brief of app er deze week dus bij en leg de schatting naast je loon, uitkering of pensioen. Zo voorkom je een te laag maandbedrag in 2027, of een rekening achteraf.

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