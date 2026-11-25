Heb je samen met je partner meer dan €158.748 vermogen op 1 januari 2027? Dan krijgen jullie heel 2027 geen zorgtoeslag. Dit jaar lag die grens voor stellen nog op €184.633. Een AOW-stel zonder ander inkomen kan zo tot €270 per maand mislopen. Dat is €3.240 in een jaar.

De nieuwe bedragen staan sinds 23 november in de Berichtenbox van MijnOverheid. Per post komt de beschikking tussen 26 november en 16 december . Dienst Toeslagen rekent daarin met de gegevens die nu bekend zijn. Staat jullie spaargeld daar verkeerd in, dan klopt het voorschot ook niet.

Zo veel scheelt het per inkomen

Hoe lager het inkomen, hoe hoger de zorgtoeslag. Dienst Toeslagen kijkt naar het inkomen van jullie samen, bruto over een heel jaar. Dit zijn vijf regels uit de tabel voor 2027 voor stellen. De tabel loopt per €500 inkomen. Per stap daalt de toeslag met hooguit €6 per maand:

Inkomen tot €30.500: €270 per maand, €3.240 per jaar.

€270 per maand, €3.240 per jaar. Inkomen tot €35.000: €223 per maand, €2.676 per jaar.

€223 per maand, €2.676 per jaar. Inkomen tot €40.000: €165 per maand, €1.980 per jaar.

€165 per maand, €1.980 per jaar. Inkomen tot €45.000: €108 per maand, €1.296 per jaar.

€108 per maand, €1.296 per jaar. Inkomen tot €50.000: €51 per maand, €612 per jaar.

Vanaf €54.500 krijgt een stel geen zorgtoeslag, ook niet met weinig spaargeld. Twee volledige AOW's voor gehuwden zijn met vakantiegeld nu samen zo'n €29.142 bruto per jaar. Dat rekende DDS uit met de bedragen van de SVB . De AOW-bedragen voor 2027 zijn nog niet bekend.

Bij het vermogen gaat het niet stap voor stap. Met €158.700 houden jullie de hele toeslag. Met €160.000 zitten jullie €1.252 te hoog en vervalt alles.

Dit telt mee, ook op naam van je partner

Het maakt niet uit op wiens rekening het geld staat. Dienst Toeslagen telt het vermogen van jullie allebei op. Het gaat om bezittingen min schulden, net als bij de belastingaangifte . Spaargeld, aandelen en een vakantiehuis tellen mee. Het huis waarin jullie wonen en de auto tellen niet mee.

Alleen de stand op 1 januari telt. De AOW van december staat op 21 december op de rekening. Op diezelfde dag komt ook de toeslag voor januari. Wat daarvan op 1 januari nog over is, hoort bij jullie vermogen. Dat kan het verschil maken voor wie vlak onder de grens zit.

Er is één uitzondering. Zijn jullie maar een deel van 2027 elkaars toeslagpartner, dan telt het vermogen van je partner niet mee. Dat is zo als een van jullie in dat jaar overlijdt. Voor wie alleen is, geldt wel de lagere grens van €119.122.

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Wie dit raakt

Het kabinet schat dat circa 40.000 huishoudens door de lagere grens hun zorgtoeslag kwijtraken. Daarvan zijn er circa 30.000 gepensioneerd . Gemiddeld verliezen deze huishoudens zo'n €1.500 per jaar. De lagere grens staat in de wet die de regels voor toeslagpartners eenvoudiger maakt, en betaalt die nieuwe regels.

Verder omlaag kan ook nog. Het kabinet schrijft in hetzelfde stuk dat het de grens voor de zorgtoeslag vanaf 2028 wil verlagen naar het heffingsvrij vermogen in box 3. Dat is in 2026 €118.714 voor partners samen. Daarvoor is een aparte wet nodig.

Geef het uiterlijk 8 december door

Denken jullie op 1 januari boven €158.748 te zitten? Geef dat uiterlijk 8 december door in Mijn toeslagen, onder 'Wijziging doorgeven'. Dan klopt de betaling van 21 december meteen. Na 8 december wordt de wijziging pas verwerkt in de betaling van 20 januari, die voor februari is. Wat jullie in 2027 te veel kregen, moeten jullie terugbetalen.

Zakt jullie vermogen later in 2027 onder de grens, dan verandert er dat jaar niets. Geef het lagere bedrag wel door. Dan kan de toeslag in 2028 weer komen. Een schenking of een grote uitgave vóór de jaarwisseling verlaagt het vermogen op 1 januari wel.

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