Queeny Rajkowski (VVD) wil een account waarmee de staat vertelt welk verhaal niet deugt. Zelfs de PVV stemde dinsdag vóór haar motie. De Kamer wil dat het kabinet uitzoekt hoe zo'n account "desinformatie en vijandige narratieven" kan "ontkrachten". Het account bestaat nog niet, en toch heeft het idee al een Kamermeerderheid. George Orwell noemde dat het Ministerie van Waarheid.

Een motie is een verzoek van de Kamer aan de regering. Deze motie vraagt om "de mogelijkheden in kaart te brengen" voor een "Dutch response-account". CDA, PRO, D66 en JA21 zetten hun handtekening eronder. De tekst noemt buitenlandse beïnvloeding door onder andere Rusland, China en Iran. Minister Tom Berendsen (CDA, Buitenlandse Zaken) gaf "oordeel Kamer": van hem mocht het dus. Alleen BBB, Keijzer en FVD stemden tegen

Scheldplaatjes van de staat

Het voorbeeld is French Response, sinds de nazomer van 2025 het account van het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken op X. Ambtenaren bedienen het, met goedkeuring van de regering, schrijft Il Post . Ze weerleggen nepvideo's, en ze plaatsen ook grappen en memes. De regering-Trump hebben ze al meermaals aangevallen.

Elon Musk vroeg waarom de Britse regering zo fascistisch is. Parijs antwoordde in januari met een foto van Musk die bij Trumps inauguratie zijn arm strekt, meldt Next . Het was een gebaar dat velen als Hitlergroet uitlegden, aldus SRF , en de post werd zo'n acht miljoen keer bekeken. Welk feit werd hier eigenlijk ontkracht? Geen enkel. Een regering gooide met modder, op kosten van de belastingbetaler.

De Franse minister Barrot is er nog trots op ook. Het account slaat volgens hem terug als er berichten rondgaan die het imago van Frankrijk schaden. Tegenstanders weten nu dat ze belachelijk gemaakt kunnen worden, hield hij zijn ambassadeurs voor, zo meldt Next. Hoor je het? Het gaat ineens om imago. Wat begint als strijd tegen leugens, eindigt met het bespotten van iedereen die de macht voor schut zet.

Wie vragen stelt, krijgt een stempel

Narratief is een duur woord voor verhaal. Wie bepaalt straks welk verhaal vijandig is? De regering zelf. Hoe dat gaat, liet Berendsen maandag zien. Van Houwelingen (FVD) had gevraagd naar berichten over een martelkamer in Kiev. Vier Oekraïense instanties onderzoeken die kwestie nog, staat in het antwoord . Over een X-bericht van professor Diesen had de minister zijn oordeel al klaar. "De wijze waarop hierin wordt gesproken over zogenaamde 'martelkamers' past in een bekend Russisch desinformatienarratief", schreef Berendsen.

Bij dat antwoord hoort een ambtelijke nota van 10 november, waar DDS al over schreef . Daarin belanden ook de Kamervragen zelf op de stapel pro-Russische narratieven. Er is "bewust vermeden om in dergelijke frames mee te gaan", aldus de nota.

Zie je welk woord ze gebruiken? Precies dat woord staat nu in de motie van Rajkowski. De motie gaat over buitenlandse beïnvloeding, en het etiket plakte dit ministerie al op vragen van een gekozen Nederlands Kamerlid. Komt dat staatsaccount er, dan ben jij met je kritische tweet over Oekraïne een makkelijke prooi. De ambtenaar die jou verbetert, mag je dan zelf betalen.

De PVV knikt braaf mee

Van de VVD verbaast het allang niemand meer. Die partij draagt vrijheid in haar naam en vertrouwt geen burger met een eigen mening. Maar de PVV? Die roept al jaren dat het volk monddood wordt gemaakt. Dinsdag mocht ze het bewijzen, en ze stemde samen met D66 en PRO voor.

Nodig was dat niet eens, want ook zonder de PVV had de motie een meerderheid. Nee zeggen was gratis. En het lichtende voorbeeld is nota bene een account dat de regering-Trump uitlacht. BBB en FVD hielden hun hand gewoon naar beneden.

Griezelig. Een overheid die zelf wil uitmaken wat waar is, is bang voor haar eigen volk. Rajkowski is een bemoeial die gewone Nederlanders te dom vindt om zelf na te denken. Berendsen is haar gewillige waarheidsminister. En de PVV verkoopt haar eigen kiezers: bulderen over vrijheid, en dan de hand omhoog voor staatspropaganda.

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