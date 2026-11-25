Er komt ook statiegeld op plastic flessen voor sap en zuivel tot 3 liter. Verpact, dat het statiegeldsysteem regelt, bereidt voor 2027 een invoering in stappen voor. De minister wil de plicht op 1 januari 2028 laten ingaan. Een bedrag voor de nieuwe flessen noemt Verpact nog niet. Nu betaal je €0,15 statiegeld voor een kleine plastic fles en €0,25 voor een grote. Dat krijg je terug als je de fles inlevert.

Bij sap is dat maar deels nieuw. Op de meeste plastic sapflessen zit al vrijwillig statiegeld , schreef minister Van Veldhoven in juni. Van de plastic flessen zonder statiegeld is volgens haar ruim 90 procent een zuivelfles. Verpact verwacht door de uitbreiding zo'n 200 miljoen extra statiegeldverpakkingen per jaar.

Wat je er in 2027 van merkt

"De consument zal hier in de loop van volgend jaar iets van gaan merken", zegt Verpact-topvrouw Hester Klein Lankhorst. Haar bericht is van 22 november. Op 1 januari 2028 moet het systeem werken. Je levert de flessen straks in bij een inleverpunt. Zodra het plan er ligt, volgt uitleg. Welke flessen als eerste meedoen, meldt Verpact nog niet.

De minister vroeg in juni om alvast een deel van de zuivelflessen mee te nemen. Flessen van PET kunnen volgens haar brief binnen een jaar aansluiten. In onderzoek van Wageningen waren zuivelflessen tot en met 1 liter bijna allemaal van PET. De melkflessen van 2 en 2,4 liter zijn van ander plastic.

De plicht zelf moet nog in de regels komen . Die wijziging gaat het liefst in de eerste helft van 2027 naar de Kamer.

Met de bedragen van nu

Voor plastic flessen met water en frisdrank ligt het minimum vast. Tot 1 liter is dat €0,15, van 1 tot en met 3 liter €0,25. Voor blikjes geldt ook €0,15. Het kabinet is geen voorstander van een hoger statiegeldbedrag, schreef de minister op 26 oktober.

Stel: je koopt elke week een grote fles melk en twee kleine flesjes drinkyoghurt. Met de bedragen van nu betaal je dan €0,55 statiegeld per week, of €28,60 per jaar. Lever je alles in, dan krijg je dat terug. Gooi je de grote fles elke week weg, dan kost dat €13 per jaar.

Nu 78 procent, de norm is 90

Producenten moeten 90 procent van alle plastic drankflessen inzamelen. In 2025 kwam Verpact uit op 78 procent . Een tijdelijke telling zonder sap- en zuivelflessen waar geen statiegeld op zit, gaf 84 procent. Die telling liep tot eind september. Zonder inzameling van sap- en zuivelflessen is 90 procent volgens Verpact praktisch onhaalbaar. Vanaf 2029 geldt de norm ook Europees.

Zuivelresten en automaten

Zuivel kan bij inleverpunten voor meer stank zorgen, schrijven de Wageningse onderzoekers. Van dikke zuivel, zoals kefir, bleef zo'n 5 procent in de fles achter. Bij halfvolle melk was dat 0,3 procent. Vaker schoonmaken en ophalen kan helpen.

Verpact noemt hygiëne een belangrijk uitgangspunt. Of je flessen moet omspoelen, staat niet in het bericht. Automaten en etiketten moeten wel worden aangepast. Winkels die geen zuivel verkopen, hoeven zuivelflessen misschien niet in te nemen. Dat onderzoekt de minister , zei ze in september.

Zo lever je goed in

Nu verandert er niets. Zo werkt het vandaag:

Kijk naar het statiegeldlogo. Zonder logo krijg je niets terug, want je hebt ook geen statiegeld betaald. Flessen opsparen voor later heeft dus geen zin.

Zonder logo krijg je niets terug, want je hebt ook geen statiegeld betaald. Flessen opsparen voor later heeft dus geen zin. Houd de fles heel. De automaat kijkt onder meer naar de vorm en de barcode.

De automaat kijkt onder meer naar de vorm en de barcode. Laat de dop erop. Het hoeft niet, maar zo blijft de fles beter in vorm.

Het hoeft niet, maar zo blijft de fles beter in vorm. Weigert de automaat? Controleer logo en barcode en probeer het nog eens. Vraag daarna hulp aan een medewerker of de klantenservice van de winkel. Via de 13 cijfers bij de streepjescode zie je of er statiegeld op zit.

Controleer logo en barcode en probeer het nog eens. Vraag daarna hulp aan een medewerker of de klantenservice van de winkel. Via de 13 cijfers bij de streepjescode zie je of er statiegeld op zit. Lukt het niet? Zoek een ander punt via de locatiewijzer. Supermarkten groter dan 200 vierkante meter betalen statiegeld uit.

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Een lege zuivelfles zonder logo blijft voorlopig bij het afval. Het plan gaat alleen over plastic flessen, dus voor een kartonnen melkpak verandert er niets.

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