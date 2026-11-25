Een matig tot slecht onderhouden huis brengt bij verkoop ruim 12 procent minder op. De Universiteit Maastricht berekende dat uit bijna 44.000 woningverkopen. Stel: een goed onderhouden huis levert €508.793 op. Dan scheelt een matige of slechte staat ruim €61.000. Dat rekenvoorbeeld is van DDS.

Dirk Brounen en Nils van der Vegte deden het onderzoek voor de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). De verkoopcijfers komen van makelaarsvereniging NVM. Vereniging Eigen Huis ondervroeg 2.088 mensen over onderhoud.

Waarmee de 12 procent is vergeleken

De NVM toont bij het onderzoek vier klassen: slecht, matig, goed en uitstekend. Binnen en buiten worden apart beoordeeld. Waar de grens tussen matig en goed ligt, staat er niet bij.

Slecht onderhouden huizen zijn vaak ook ouder en minder zuinig. Daar is rekening mee gehouden. In het rekenmodel bij de NVM zitten leeftijd, woonoppervlakte, energielabel, locatie en kenmerken van de bewoners. Ook dan blijft ruim 12 procent over.

Het is wel één cijfer voor matige en slechte huizen samen. Jouw huis kan daar dus van afwijken.

Het rekenvoorbeeld in euro's

In oktober 2026 was de gemiddelde verkoopprijs van een bestaande koopwoning €508.793, meldt het CBS . In dat gemiddelde zitten goed en slecht onderhouden huizen door elkaar. DDS gebruikt het alleen als rekenbedrag.

Twaalf procent van €508.793 is €61.055. Een vergelijkbaar huis in matige of slechte staat levert dan €447.738 op. Het bericht over het onderzoek noemt zelf geen bedrag in euro's.

Zoveel zet je opzij

Reserveer jaarlijks zo'n 1 procent van de woningwaarde voor onderhoud. Dat adviseert het Nibud, zegt NHG-directeur Roald van der Linde . Bij een woningwaarde van €508.793 is dat ruim €5.000 per jaar, of bijna €424 per maand. Uitstel "kost je straks een hoop bij de volgende verkoop", waarschuwt Van der Linde.

Vereniging Eigen Huis rekent anders. Uit haar keuringen komt zo'n €15.000 per vijf jaar , rond €250 per maand. Het hangt af van het soort huis en het bouwjaar. Gemiddeld per maand:

Vooroorlogse tussenwoning: €300

€300 Tussenwoning uit de jaren negentig: €140

€140 Vrijstaand, vooroorlogs: €400

€400 Vrijstaand, uit de jaren negentig: €200

Vooral oude huizen met een laag label

Zo'n 16 procent van de koopwoningen is matig tot slecht onderhouden, zegt Brounen. Van de verkopen via de NVM was dat in 1996 nog 8 procent en in 2024 het dubbele. Huizen van 70 tot 80 jaar oud springen eruit. Bij energielabel G is het ruim de helft , bij label A zo'n 3 procent.

Van de ondervraagden uit het Eigen Huis Ledenpanel stelt 59 procent noodzakelijk onderhoud soms of regelmatig uit. Geld is niet de belangrijkste reden. Een betrouwbare vakman vinden blijkt lastiger.

Wat je als verkoper of koper kunt doen

Ga je verkopen, meld dan de gebreken die je kent. Je hebt een mededelingsplicht. Verzwijg je een gebrek dat de koper niet kon zien, dan ben je mogelijk aansprakelijk.

meld dan de gebreken die je kent. Je hebt een mededelingsplicht. Verzwijg je een gebrek dat de koper niet kon zien, dan ben je mogelijk aansprakelijk. Ga je kopen, laat dan een bouwkundige keuring doen als de verkoper dat toestaat. Het rapport schat de kosten van herstel, nu en tot vijf jaar vooruit. Keur je vóór de koop, dan kun je met de uitkomst onderhandelen.

Herstel meefinancieren met NHG

Koop je een bestaand huis met NHG, dan mag de geldverstrekker herstel van achterstallig onderhoud meefinancieren. De lening mag daarvoor niet hoger worden dan de marktwaarde na het herstel.

Is de staat niet goed, dan maak je afspraken met de geldverstrekker over direct herstel. Je moet dat ook kunnen betalen. Soms is een bouwkundig rapport nodig , bijvoorbeeld bij een slechte bouwkundige toestand.

Vanaf 1 januari 2027 is de grens €500.000 . Een huis van €508.793 valt ook dan buiten NHG.

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