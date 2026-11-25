Geert Wilders heeft woedend gereageerd op het nieuws dat de VVD het woord 'remigratie' wil schrappen uit de remigratiewet. Op X gaat de PVV-leider werkelijk helemaal los op zijn voormalige partij. "De VVD is totaal gestoord," schrijft hij. En daar heeft hij nog gelijk in ook.

Gisteren werd bekend dat de VVD net als D66 en PRO vindt dat het woord "remigratie" opeens hartstikke "extreemrechts" is. Het is een belachelijk standpunt, maar helaas één die is verzonnen door de AIVD. En ja, politici nemen die inlichtingendienst jammer genoeg nog steeds serieus. Als de AIVD iets zegt nemen ze het woord voor woord over, zonder er zelf over na te denken.

In het verleden was de VVD nominaal een rechtse partij. Toen Frits Bolkestein het er voor het zeggen had was zo'n standpunt van de AIVD weggehoond. Maar nu zitten types als Dilan Yesilgoz en Ruben Brekelmans achter de knoppen. Het gevolg is dus dat de VVD de term "remigratie" wil verbieden. Want stel je voor dat je een woord gebruikt dat toevallig ook gebezigd wordt door "extreemrechts."

Wilders: "Wat een slappelingen"

Geert Wilders vindt dit gloednieuwe Woke-standpunt van de VVD volstrekt bezopen. Dat maakt hij héél duidelijk op X door helemaal los te gaan op de zogenaamde liberalen. Die zijn, schrijft hij, "totaal gestoord."

Je ziet gewoon dat hij het eigenlijk niet kan geloven. "Ze steunen linkse motie om het woord remigratie te schrappen!" gaat Wilders namelijk ontsteld verder. En ja, daaruit concludeert hij logischerwijze dat de VVD tegenwoordig in de broekzak zit van PRO. Iets anders is er niet van te maken dat de VVD dit radicaal-linkse standpunt opeens huldigt.

"Weer een overwinning voor Klaver. Wat een slappelingen," twittert Wilders dan ook.

En daar liet hij het niet bij. De VVD, AIVD, PRO en D66 kunnen huilebalken wat ze willen. Wilders vliegt er met gestrekt been in en zegt juist éxtra hard dat hij remigratie wil - en snel een beetje.

"Massale REMIGRATIE is keihard nodig!" schrijft hij. "Nederland is van ons!"

De VVD vernielt zichzelf

Het is heel bijzonder om te zien hoe de VVD zichzelf elke dag weer ondermijnt en verzwakt. Achterlijker dan dit wordt het niet. Als je Yesilgöz bent is je voornaamste opdracht: ervoor zorgen dat er geen grote partij kan opstaan ter rechterzijde. Je moet de onderwerpen daar dus altijd afvangen. Moet je een compromis sluiten in de coalitie? Dan doe je dat altijd met frisse tegenzin.

Maar wat doet de VVD van Yesilgöz en Brekelmans? Die wordt geheel vrijwillig een tweede D66. Ze houden de schijn niet eens meer op dat ze rechts zijn. Het verschil tussen Brekelmans en Jesse Klaver is nauwelijks waarneembaar. De twee lijken wel politieke broers te zijn.

Logischerwijze betekent dit dat de VVD bij nieuwe verkiezingen compleet ten onder gaat. Die club gaat echt totaal weggeveegd worden. Het enige slechte nieuws? Yesilgöz weet dat ook... en helaas is het voor haar reden om dit wanstaltige kabinet juist in stand te houden. Ja, ook als dit betekent dat ze het radicaal-linkse PRO steeds zijn zin moet geven.

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