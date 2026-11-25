Wie een brief krijgt dat zijn AOW omlaag gaat, rekent de maand erop op minder geld. Toch zag een AOW'er uit 1950 zijn uitkering in juni 2018 ineens meer dan verdubbelen. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) had zelf een blunder gemaakt met zijn korting. Zes jaar later viel er alsnog een rekening van €25.905,45 op zijn deurmat. In bezwaar halveerde de SVB die schuld zelf al naar €12.952,72. Toch vernietigde de rechtbank Gelderland op 17 november 2026 dat besluit voor de gekozen periode.

De rechter scheldt de schuld niet kwijt en noemt zelf geen nieuw eurobedrag. In de uitspraak van 17 november 2026 op Rechtspraak.nl , openbaar sinds 24 november, oordeelt de rechtbank dat de SVB haar regels verkeerd toepaste. De uitvoerder moet daardoor een nieuw besluit nemen over het tijdvak waarover zij geld terughaalt.

Waarom zes jaar terugkijken niet mocht

De fout van de SVB bij de afwikkeling draait om Beleidsregel SB1407. In het besluit in de Staatscourant van maart 2024 legde de dienst vast hoe zij met eigen fouten omgaat. Normaal verlaagt de SVB een te hoge uitkering pas voor de toekomst. Alleen bij een overduidelijke fout mag zij over oude jaren geld terughalen, met als grens maximaal vijf jaar. Alleen bij opzet of grove schuld vervalt dat maximum.

Volgens de rechtbank ging de SVB in deze zaak van een te lange periode uit. Zij nam eerst de volle zes jaar tussen juni 2018 en juni 2024 als basis. Daarna vorderde de dienst daar 50 procent van terug en na bezwaar 25 procent. Volgens haar eigen beleid had zij eerst moeten teruggaan naar vijf jaar, om pas daarna dat percentage te nemen. De Algemene wet bestuursrecht verplicht de SVB in artikel 4:84 om haar eigen beleid te volgen. Met vijf jaar als basis was de schuld lager uitgevallen, zo merkt de rechter op.

Brief meldde daling, maar het bedrag verdubbelde

De fout ontstond in het voorjaar van 2018 bij een nieuw besluit over zijn AOW. De man uit 1950 was tussen maart 1966 en april 2001 maar liefst 35 jaar niet verzekerd voor de AOW. Voor elk gemist jaar geldt een korting van 2 procent, samen 70 procent. Bij zijn AOW-start in april 2016 had hij dus recht op 30 procent AOW. Vanaf mei 2016 kreeg hij €322,67 netto per maand als alleenstaande, en in mei 2018 lag dat op €332,12 netto per maand.

Na een onderzoek naar zijn woonsituatie begin 2018 stelde de SVB vast dat hij een gezamenlijke huishouding voerde met een andere volwassene. Zijn AOW moest daarom zakken naar het lagere tarief voor gehuwden. In het besluit van 16 maart 2018 schreef de SVB: "De verlaging van uw AOW-pensioen gaat daardoor niet met terugwerkende kracht in, maar vanaf 1 juni 2018." Per ongeluk liet de SVB de korting van 70 procent weg bij het nieuwe bedrag. Zo kende het besluit hem ineens €762,24 netto per maand toe, een volledig gehuwdenbedrag. Op zijn rekening sprong de uitkering van €332,12 in mei 2018 naar €768,72 netto per maand in juni 2018. Pas in juni 2024 greep de SVB in en zakte zijn maandbedrag per juli 2024 naar €303,21 netto.

Werkgever vragen was geen geldig excuus

De man vroeg de rechter om de hele schuld van €12.952,72 te schrappen, maar daar ging de rechtbank niet in mee. De brief van maart 2018 meldde duidelijk een verlaging, terwijl het maandbedrag daarna meer dan verdubbelde. Daardoor spreekt de rechter van een "kenbaar evidente fout". Burgers hoeven geen wetten na te rekenen, maar zorgvuldig lezen van een brief mag de SVB wel vragen.

Bovendien viel het hogere bedrag de man destijds zelf op. Volgens zijn verklaring vroeg hij bij zijn werkgever na of de hogere storting kon kloppen. Hij vertrouwde op het antwoord van zijn werkgever dat het bedrag later wel zou zakken, maar hij belde niet met de SVB. De rechtbank rekent die keuze hem aan. Ook zag de rechter geen grond om de schuld verder te laten verlagen wegens dringende redenen. Op de zitting verklaarde de man namelijk dat hij en zijn partner samen zo'n €2.000 per maand aan inkomen hadden. Volgens de uitspraak ligt dat boven het bijstandsniveau voor gehuwden.

Nieuwe ronde en vergoeding voor lange wachttijd

Het nieuwe SVB-besluit volgt niet meteen. De dienst krijgt zes weken de tijd, nadat de zes weken voor hoger beroep bij de Centrale Raad van Beroep voorbij zijn. Komt er hoger beroep, dan wacht het nieuwe besluit tot daarop is beslist. Wel moet de SVB de man €53 griffierecht en €1.868 aan proceskosten vergoeden. Ook moet de Staat €500 schadevergoeding en €467 aan proceskosten betalen. De hele zaak duurde sinds zijn bezwaar in augustus 2024 namelijk drie maanden langer dan de grens van twee jaar.

Krijg je een brief van de SVB over je AOW en wijkt het gestorte bedrag af van die tekst? Bel dan meteen zelf met de SVB en vertrouw nooit op het oordeel van een werkgever of bekende. Stuurt de dienst jaren later een rekening voor een eigen fout, check dan scherp of zij niet verder terugrekent dan vijf jaar.

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