De belastingrente stijgt op 1 januari 2027 van 5 naar 5,5 procent. Dat volgt uit de formule in het Besluit belasting- en invorderingsrente. Bij de inkomstenbelasting betaal je die rente als je aangifte niet vóór 1 mei binnen is of niet klopt. Moet je €2.000 bijbetalen, dan kost een half jaar rente €55. Met het percentage van nu is dat €50.

De Belastingdienst heeft het nieuwe percentage nog niet gepubliceerd. In de tabel met percentages was op 24 november de 5 procent van 2026 het nieuwste cijfer. De 5,5 procent volgt uit de wettelijke formule.

Zo komt de 5,5 procent tot stand

De formule begint bij de herfinancieringsrente van de Europese Centrale Bank (ECB) van vóór 1 november. Daar komt 3 procentpunt bij. De uitkomst wordt afgerond op halve procentpunten.

De ECB-rente is sinds 16 september 2,65 procent. Op 29 oktober liet de ECB die zo. Met 3 procentpunt erbij is dat 5,65. Afgerond naar het dichtstbijzijnde halve punt wordt dat 5,5. Zo ging het eerder ook. Voor 2025 werd 6,4 afgerond naar 6,5 en voor 2026 werd 5,15 afgerond naar 5.

Een wijziging van het besluit kan dit nog veranderen. In het Staatsblad stond die op 24 november niet.

Voor welke belasting en vanaf welke dag

Inkomstenbelasting: de rente loopt vanaf 1 juli na het belastingjaar. Over 2026 is dat 1 juli 2027.

de rente loopt vanaf 1 juli na het belastingjaar. Over 2026 is dat 1 juli 2027. Erfbelasting: je betaalt rente als je aangifte te laat is of niet klopt. Bij een overlijden in 2026 of later loopt die vanaf 20 maanden na het overlijden. Dat is op zijn vroegst in september 2027. Bij een overlijden in 2025 of eerder is het 8 maanden.

je betaalt rente als je aangifte te laat is of niet klopt. Bij een overlijden in 2026 of later loopt die vanaf 20 maanden na het overlijden. Dat is op zijn vroegst in september 2027. Bij een overlijden in 2025 of eerder is het 8 maanden. Schenkbelasting: daarvoor geldt geen belastingrente.

daarvoor geldt geen belastingrente. Vennootschapsbelasting: die heeft sinds het arrest van de Hoge Raad van 16 januari 2026 hetzelfde percentage.

Het nieuwe percentage geldt alleen voor de dagen in 2027. Loopt je rente nu al, dan blijft het tot en met 31 december 5 procent.

Dit kost het in euro's

Stel: je hebt uitstel en levert je aangifte over 2026 in op 20 augustus 2027. Je moet €2.000 bijbetalen. De Belastingdienst neemt je aangifte over en de aanslag komt in december. De rente start op 1 juli en loopt hooguit 19 weken door na ontvangst van je aangifte. Dat is tot en met 31 december, samen 180 dagen. De Belastingdienst telt 30 dagen per maand.

Met 5,5 procent: €55.

€55. Met 5 procent: €50.

Het verschil is dus €5. Bij een erfenis loopt het verder op. Stel: iemand overleed in 2025 en de aangifte erfbelasting komt veel te laat. Loopt de rente in 2027 een half jaar over €20.000, dan is dat €550. Met 5 procent zou het €500 zijn.

Zo voorkom je belastingrente

Doe vóór 1 mei 2027 aangifte over 2026. Neemt de Belastingdienst die ongewijzigd over, dan betaal je geen belastingrente. Uitstel voor je aangifte stopt de rente niet.

Neemt de Belastingdienst die ongewijzigd over, dan betaal je geen belastingrente. Uitstel voor je aangifte stopt de rente niet. Vraag een voorlopige aanslag over 2026 aan. Is je verzoek vóór 1 mei binnen, dan komt er geen rente op die aanslag. Het kan alleen als je nog geen aangifte hebt gedaan. Meestal kun je hem tot 1 mei ook nog wijzigen.

Is je verzoek vóór 1 mei binnen, dan komt er geen rente op die aanslag. Het kan alleen als je nog geen aangifte hebt gedaan. Meestal kun je hem tot 1 mei ook nog wijzigen. Betaal over 2027 alvast mee. De voorlopige aanslag 2027 kun je vanaf 1 december aanvragen.

De voorlopige aanslag 2027 kun je vanaf 1 december aanvragen. Let bij erfbelasting op de termijn. Lukt je aangifte niet binnen 8 of 20 maanden? Vraag dan in die tijd een voorlopige aanslag erfbelasting aan.

Valt de definitieve aanslag hoger uit, dan kan er over het verschil wel rente bij komen.

Bezwaar kan binnen zes weken

Invorderingsrente is iets anders. Die betaal je als je een aanslag na de uiterste betaaldatum betaalt, ook met uitstel van betaling. In 2026 is die 4,3 procent. Betaal dus vóór de datum op je aanslag, anders komt die rente er nog bij.

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