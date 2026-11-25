ABN AMRO-klant krijgt geld van een retour vanaf 1 januari meestal pas een werkdag later
Klanten van ABN AMRO krijgen geld van een retour vanaf 1 januari 2027 meestal pas de volgende werkdag. Dat geldt als het geld via je betaalpas terugkomt, ook bij statiegeld. Nu staat zo'n terugbetaling vaak direct op je rekening, schrijft de bank. Papieren afschriften om de twee weken gaan van €2 naar €2,50 per maand.
Het betaalpakket zelf wordt per 1 januari niet duurder. Het BasisPakket Betalen blijft €4,30 per maand, blijkt uit het informatieblad voor 2027. Een extra betaalrekening blijft €1,90 per maand.
Geld terug op je betaalpas
In de voorwaarden van 2026 staat dat je het geld in de meeste gevallen onmiddellijk krijgt.
In de voorwaarden voor 2027 wordt dat meestal de werkdag nadat de terugbetaling is gestart. De manier waarop de winkelier uitbetaalt, bepaalt hoelang het duurt.
Het weekend en een aantal feestdagen zijn bij veel opdrachten geen werkdag. Breng je op vrijdag iets terug, dan kan het geld dus pas maandag komen.
Papieren afschrift: €6 per jaar meer
Krijg je om de twee weken een papieren afschrift van je betaalrekening? Dan betaal je nu €2 per maand. In het informatieblad voor 2027 staat €2,50, en dat is €6 per jaar meer. In het overzicht van de belangrijkste wijzigingen noemt de bank die verhoging niet apart.
- Eén papieren afschrift per maand blijft €1,25 per maand.
- Ben je geboren vóór 1 januari 1945, dan blijven de papieren afschriften gratis.
- Krijgt je kind om de twee weken papier van de Jongerengroeirekening, dan wordt dat vanzelf digitaal, één keer per maand. Papier kan blijven, voor €2,50 per maand.
- Heb je het papier voor die rekening zelf aangezet, dan blijft het gewoon komen.
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Opslag in het buitenland vaak lager
Woon je buiten Nederland, dan betaal je elke maand een opslag per rekening. Die blijft €2, €8 of €15, afhankelijk van het land. Wel zijn veel landen anders ingedeeld. DDS legde het landenoverzicht voor 2027 naast dat van 2026. Voor deze landen betaal je straks per maand:
- Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten, Canada, Australië en Zwitserland: €2, nu €8. Dat scheelt €72 per jaar.
- Curaçao en Thailand: €2, nu €15. Dat scheelt €156 per jaar.
- Suriname en Indonesië: €8, nu €15. Dat scheelt €84 per jaar.
- Landen van de Europese Economische Ruimte, zoals België en Spanje: blijft €2.
- Marokko en Zuid-Afrika: blijft €15. Ze staan in geen van beide overzichten bij de goedkopere landen.
Het kan ook duurder worden. Frans-Guyana gaat van €2 naar €8, vergeleken met 2026. Bij een gezamenlijke rekening geldt de opslag ook als maar een van jullie in het buitenland woont.
Dit verandert er verder in 2027
- Overboeken: in 2027 komt er een nieuwe limiet voor overboekingen en iDEAL/Wero. De datum hoor je nog van de bank. Je daglimiet uit de app wordt omgezet, maar je kunt ook een limiet per transactie kiezen. Je mag hem instellen tot €1 miljoen per dag of €250.000 per transactie. Voor iDEAL/Wero blijft het maximum €50.000 per betaling.
- Naam: elke betaalrekening heet vanaf 1 januari Betaalrekening. Alleen de naam is anders, en een eigen naam blijft staan.
- Pasbetaling betwisten: de regels staan duidelijker beschreven. Je neemt eerst contact op met de verkoper. Een geschil indienen is gratis. Alleen bij onzorgvuldig gebruik of misbruik kan de bank in uitzonderlijke situaties kosten rekenen.
- Betalen in andere valuta: in de voorwaarden staat voortaan dat een gereserveerd bedrag kan afwijken. De definitieve afschrijving volgt de koers van dat moment en kan hoger of lager uitvallen.
Wat je nu kunt doen
- Kijk of je adres klopt. Zo voorkom je een onnodige opslag, schrijft de bank. Verhuisd met een gezamenlijke rekening? Dan moeten jullie allebei het nieuwe adres doorgeven.
- Wil je geen papier meer, zet het dan uit in de app of Internet Bankieren. Digitale afschriften zijn gratis.
- Staat geld van een retour er niet meteen, kijk dan de volgende werkdag nog eens.
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De nieuwe voorwaarden gaan in op 1 januari 2027. Alleen voor de nieuwe limiet hoor je de datum later.
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