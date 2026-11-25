Beelden uit Den Haag zijn viraal gegaan op X. Zoals gebruikelijk staan we er weer eens bijzonder slecht op, door kansenparels natuurlijk. Want wat je op de beelden ziet is dat een kansenparel vol inslaat op een Nederlandse politieagent. Die gaf zijn moeder namelijk een zacht duwtje toen die zich bemoeide met de aanhouding van de tuigimmigrant in kwestie.

Op het populaire account Mario Nawfal is de video getweet (hij heeft 'm overgenomen van Sander Sassen). Zoals de auteur duidelijk maakt is de clip nogal kort. Je ziet niet wat er gebeurt voor de duw en de klap, of waarom de kansenparel is aangehouden. Wel zie je een politiebus staan achter de wagen van de kansenparel, dus er is iets aan de hand.

'Ik ga niet uitstappen!'

De video begint met de politieagent die aan de kant van de bestuurder staat. De deur is open en de agent probeert de bestuurder duidelijk uit de auto te krijgen. Natuurlijk werkt die niet mee, want stel je voor dat je naar een autochtone agent luistert...

niet. In Amerika kun je dat heel mogelijk zeggen, maar ook daar is het onverstandig. Als je denkt dat de daarna wat je onjuist vond. Een klacht kun je altijd indienen. "Ik heb niets fokking gedaan. Ik ga niet uitstappen," zegt de kansenparel die blijkbaar denkt dat je in Nederland het recht hebt om 'nee' te zeggen in zo'n situatie. Even voor de duidelijkheid: dat recht heb je. In Amerika kun je dat heel mogelijk zeggen, maar ook daar is het onverstandig. Als je denkt dat de politie achterlijk bezig is stap je rustig uit, en zeg jewat je onjuist vond. Een klacht kun je altijd indienen.

Moederlief krijgt een duwtje

Hoe dan ook, de moeder (met hoofddoek) van de kansenparel bemoeit zich er direct mee. Zij tikt de agent op zijn arm, alsof hij in zo'n situatie naar haar moet luisteren. De agent reageert logischerwijze niet, want hij bevindt zich in een potentieel gevaarlijke situatie. De achterlijke moeder geeft echter niet op, loopt om de deur en de agent heen, en probeerde het nogmaals. Nu een beetje fanatieker.

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De agent is niet helemaal van lotje getikt, dus hij geeft haar een zachte duw. Hij moet er immers voor zorgen dat niemand hem fysiek kan bedreigen én dat hij goed kan dealen met de bestuurder. Maar dat inieminieduwtje zorgt bij de bestuurder voor een enorme woedeaanval. Hij springt uit de auto en slaat de agent op zijn hoofd.

Kansenparel gaat ten onder

Gelukkig wordt de agent gesteund door een andere agent. Met zijn tweeën slagen ze erin de kansenparel onder bedwang te krijgen. Ondertussen gillen de moeder en blijkbaar de zussen van de knettergekke aanvaller en roepen ze dat het zo allemaal niet kon.

Je zou erom lachen als het niet zo gestoord was. Die moeder riep zelfs, 'meneer, meneer, meneer, waarom, waarom, waarom?' toen de agent wilde dat haar zoon zou uitstappen. Waarom? Dat wordt allemaal prima uitgelegd. Maar hij moet wel gewoon uitstappen. Zo moeilijk is dat allemaal niet. Let wel, de agent in kwestie is overduidelijk een fietsagent, hij draagt zijn fietshelm zelfs nog. Er is daarvoor dus iets gebeurd waardoor hij zich geroepen voelde om in te grijpen.

Wat er aan vooraf ging

Natuurlijk vraag je je af wat de aanleiding was voor deze confrontatie. Nou, goed nieuws: die beelden zijn uiteindelijk ook op X gezet. Daarop zie je dat de kansenparel zomaar, hop, midden op de weg stopt (waardoor het verkeer stilvalt). De agent fietst op dat moment voorbij en spreekt de bestuurder aan op dit wangedrag (de man liep zijn auto uit, blijkbaar wilde hij zo snel een boodschapje doen).

Daarop loopt de man terug naar zijn auto. De politieagent zet zijn fiets neer voor zijn auto, ongetwijfeld om hem een boete te geven. Heel gek, maar je mag in Nederland niet zomaar op de weg parkeren en het andere verkeer hinderen. Daar zijn 'parkeerplekken' voor.

De agent loopt naar de deur van de bestuurder, en dan begint het meteen. Hij weigert om mee te werken, en stapt niet uit. De politie zoekt het maar uit. Vervolgens komt mamalief erbij en begint het festijn.

Keihard ingrijpen

Helaas voor kansenparel Mo ( dat is blijkbaar zijn naam ) en diens moeder is heel Nederland bepaald niet onder de indruk van hun wangedrag. Ze zullen wel huilen dat ze onheus bejegend zijn, maar Nederlanders denken daar heel anders over. Op X loopt men namelijk keihard leeg.

"Pepperspray, taser, wapenstok. Hoppa, direkt inzetten. Gehoofddoekde lastpakken die zich ermee bemoeien verbaliseren of aanhouden. Afvoeren en weg ermee," schrijft Dinie Strijker bijvoorbeeld. "Zou een inheemse Nederlander het wagen de politie in het gezicht te stompen, dan waren de rapen gaar en zou dit in alle toonaarden worden veroordeeld van links tot rechts. Bij deze cultuurverrijker valt te verwachten dat extreemlinks het politieoptreden bekritiseert als zijnde disproportioneel geweld en de politietop die eenzelfde afkeurend geluid gaat laten horen."

Zo is het precies. Dit soort straattuig moet je keihard aanpakken. Wapenstok erop, en tegen de grond slaan. Daarna handboeien omdoen en in de gevangenis gooien, waar hij kalm kan wachten op het begin van zijn rechtszaak.

Maar ja, zo doen we dat niet in Nederland he? Het is immers een allochtoon , en die willen we 'beschermen.' Dat politieagenten daar de prijs voor betalen interesseert Den Haag blijkbaar niets.

Helaas boeit het de rest van de wereld wél. Want daar staan we er door dit soort beelden weer gekleurd op.

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