Wie elk jaar zijn Uniform Pensioenoverzicht (UPO) opent, wil precies zien wat er in zijn pensioen gaat en hoeveel kosten het fonds inhoudt. Toch dreigen miljoenen mensen op hun overzicht van 2027 helemaal geen kosten in euro's te zien. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) grijpt daarom hard in. Voor het eerst ooit gaf de waakhond een negatief advies aan minister Vijlbrief van Sociale Zaken.

De AFM maakte die stap op 16 november bekend in het bericht van de AFM over het UPO voor 2027 . Elk najaar bekijkt de toezichthouder de nieuwe modellen van twee koepels: de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars. Op 12 augustus zetten zij negen nieuwe modellen online: vijf voor oude regelingen en vier voor het nieuwe stelsel. Door vijf modellen voor werknemers en oud-leden zette de AFM een rode streep. Het gaat om kapitaal- en premieregelingen, de nieuwe solidaire en flexibele regelingen en de premie-uitkeringsregeling.

Waarom kosten op je overzicht dreigen te ontbreken

De kern van de ruzie staat in de officiële brief van de AFM van 13 november aan minister Vijlbrief. Volgens de AFM moeten pensioenfondsen en verzekeraars op grond van artikelen 38 en 40 van de Pensioenwet alle kosten op naam in euro's laten zien. Dat geldt ook als een fonds werkt met netto bedragen waar de kosten al vooraf van af zijn gegaan.

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In de eigen uitleg van de sector staat iets heel anders. Fondsen hoeven kosten volgens die tekst alleen te noemen als ze rechtstreeks uit het opgebouwde saldo komen. Gaan de kosten voor beheer of beleggen eerst van de premie of van het rendement af, dan volstaat een link naar een algemene pagina. De AFM vreest dat leden op hun overzicht van 2027 zo misschien €0 aan kosten zien. Daardoor lijkt het beheer gratis, terwijl beleggen vaak een flink deel van de kosten vormt. Een extra uitleg op een website of in een jaarverslag mag best, schrijft de waakhond, maar die vervangt nooit de losse eurobedragen op het eigen overzicht. Juist in het nieuwe stelsel telt elke euro aan kosten direct mee voor je eigen pensioenvermogen.

Rekenvoorbeeld: 1 procent extra kosten scheelt 29 procent

Hoe zwaar kosten op je oude dag drukken, rekent de AFM op pagina 3 van de brief zelf voor. Uit een simpele som van de waakhond blijkt dat 1 procent hogere kosten per jaar over 42 jaar zorgt voor 29 procent minder pensioen. Daarbij gaat de AFM ervan uit dat daar geen extra winst tegenover staat. Een klein verschil per jaar stapelt zich over vier decennia namelijk hard op.

Een eigen rekenvoorbeeld maakt dat percentage direct helder. Stel dat je in 42 jaar opbouwt naar een bruto pensioen van €1.000 per maand, zonder die extra kosten. Een verlies van 29 procent door 1 procent hogere kosten scheelt dan €290 bruto per maand, oftewel €3.480 per jaar. Bij €1.500 pensioen per maand loopt dat gat op tot €435 per maand, meer dan €5.200 elk jaar opnieuw.

De AFM wijst er ook op dat gewone werknemers bijna nooit zelf een ander fonds kunnen kiezen. Je doet via je baan of sector immers verplicht mee. Juist daarom moeten mensen scherp kunnen zien wat een fonds met hun geld doet. In de brief schrijft de AFM dat "de indruk dat kosten zijn verborgen" altijd moet worden voorkomen.

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Sector onderzoekt tot mei 2027, minister nu aan zet

Voor de koepels komt de tik op de vingers niet uit de lucht vallen. Vorig jaar gaf de AFM nog groen licht voor de overzichten van 2026, maar alleen op één harde eis. Vanaf 2027 moesten alle kosten wél in euro's op het UPO staan. Sinds september 2025 sprak de AFM daar keer op keer over met de sector en het ministerie.

Beide koepels kondigden in hun brief bij de modellen wel onderzoek onder leden aan, gepland tot uiterlijk mei 2027. De AFM vindt onderzoek naar betere uitleg prima, maar eist dat de systemen op tijd worden aangepast. Zo moeten de echte kosten uiterlijk in 2027 voor iedereen op papier staan. Minister Vijlbrief van Sociale Zaken moet nu de knoop doorhakken en de modellen voor 2027 vaststellen.

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