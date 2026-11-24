De Groene Amsterdammer plaatste deze week een prent onder de titel Cultuuroverdracht. Adolf Hitler staat aan de ezel en schildert een portret van Lidewij de Vos, de leider van Forum voor Democratie. Uitleg is overbodig: zij is zijn werk, zijn erfgoed, het doek waarop hij verder leeft. Een jonge vrouw, moeder, gekozen leider van een democratische partij met volgens eigen opgave zo'n 80.000 leden, getekend als product van de grootste massamoordenaar van de twintigste eeuw.

Die prent viel niet uit de lucht. Ze is het sluitstuk van een week waarin vrijwel het hele medialandschap hetzelfde liedje zong.

Wat er werkelijk gebeurde

Zembla bracht samen met de Vlaamse VRT een documentaire over neonazistische vechtclubs: kooigevechten op geheime locaties, Hitlergroeten, een verwerpelijk milieu. Daarin werden enkele mensen herkend die lid waren van Forum. Dat is ernstig, en zo werd het ook behandeld. De partij royeerde eerst twee leden en na verder onderzoek nog vier. Een Bossche gemeenteraadsfractievoorzitter gaf op verzoek van de partij zijn zetel op. De Vos noemde de beelden schokkend en riep iedereen met zulke sympathieën op het lidmaatschap op te zeggen. Fractievoorzitter Ralf Dekker deed hetzelfde.

Zes mensen, in een partij met tienduizenden leden. Ontdekt, gezamenlijk veroordeeld, eruit gezet. Precies zoals het hoort. Wie van een politieke partij vraagt dat zij ingrijpt zodra zulke feiten bekend worden, kan hier geen verwijt maken.

Het koor

Toch ging het daarna niet over wat de partij deed, maar over wat zij zou zijn. Talkshow na talkshow, publiek en commercieel, herhaalde dezelfde vraag in licht gewijzigde vorm: hoe erg is het dat er nazi's in die partij zitten? Bij SBS werd De Vos twintig minuten lang door vier tafelgasten ondervraagd. Op het partijcongres draaide de pers opnieuw dezelfde plaat af. Niemand leek geïnteresseerd in de vraag hoe zes royementen zich verhouden tot het beeld van een partij die van onderop door nazi's is doortrokken.

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Critici werpen tegen dat De Vos op het congres niet opnieuw op de vragen wilde ingaan en dat zij nadrukkelijker afstand had moeten nemen. Dat is een legitiem punt van discussie. Maar het is iets fundamenteel anders dan een partijleider tekenen als schepsel van Hitler. Wie kritiek heeft op de toon van een reactie, voert een debat. Wie de tegenstander in nazi-uniform hangt, beëindigt het.

De maatstaf

Daar zit de kern. Dezelfde media die rechts voortdurend verwijten de samenleving te polariseren en ‘haat te zaaien’, grijpen bij de eerste gelegenheid naar de zwaarste beschuldiging die onze politieke taal kent. De Hitler-vergelijking is geen spot. Spot is legitiem en hoort bij een vrije pers, ook als die pijn doet. De Hitler-vergelijking is een vonnis: met deze mensen hoef je niet te praten, die moet je uitsluiten.

Voor een opinieweekblad is dat een keuze waar het zelf voor moet instaan. Voor de publieke omroep ligt het zwaarder. De NPO wordt betaald door alle Nederlanders, ook door de honderdduizenden die op Forum stemmen. Het bestel heeft een journalistieke code, met hoor en wederhoor en proportionaliteit als uitgangspunt. Diezelfde code wordt met grote strengheid toegepast wanneer het om een omroep als Ongehoord Nederland gaat. Het is redelijk om te vragen of die maatstaf ook geldt wanneer de hele sector zich als één man op een rechtse partij stort.

Eén maatstaf

Neonazisme moet worden bestreden, overal waar het opduikt. Forum heeft dat in dit geval gedaan, met de middelen die een partij heeft. Wie dat onvoldoende vindt, mag dat zeggen en beargumenteren. Maar wie een gekozen leider afbeeldt als Hitlers penseelstreek, doet precies wat hij anderen verwijt.

De Groene heeft een lange en eervolle traditie van tekenaars die in de jaren dertig het ware gezicht van het nazisme lieten zien. Juist daarom zou het blad moeten weten wat die beeldtaal betekent, en hoe goedkoop zij wordt als je haar gebruikt voor een tegenstander die je gewoon niet bevalt.

Wie haatzaaien werkelijk wil bestrijden, begint bij de eigen redactie.

Dr. Gert Jan Mulder, Punta del Este