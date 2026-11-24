Het minderheidskabinet van D66, VVD en CDA krijgt de wooncrisis met geen mogelijkheid opgelost, dus zoekt het CDA nu een nieuwe zondebok: de gewone Nederlandse huiseigenaar. Tweede Kamerlid Hanneke Steen kwam vandaag met haar plan tegen bezwaren bij nieuwbouw. Burgers die blijven procederen voor hun uitzicht, zijn volgens haar doodleuk schuldig aan "woonegoïsme". Wie haar hele nota van 26 pagina's doorbladert, ziet pas echt hoe schaamteloos deze Haagse truc is.

In haar bericht op de CDA-site en haar officiële initiatiefnota van 26 pagina's haalt Steen hard uit naar klagers bij bouwplannen. Natuurlijk zitten daar echte uitwassen tussen. Denk aan een project in Weespersluis waar meer dan honderd keer werd geprocedeerd. Of aan lui die een bouwer geld of een vakantie proberen af te troggelen. Niemand verdedigt dat soort chantage.

Maar Steen stopt daar niet. Met acht voorstellen wil zij het kabinet aan het werk zetten om de rechten van burgers in te perken. Zo wil zij de mogelijkheid om bezwaar of een zienswijze in te brengen verkleinen van iedereen naar een beperkte groep. Ook moet de wet scherper bepalen wie naar de rechter mag. Klagers zonder zware schade moeten in haar eigen woorden "sneller niet-ontvankelijk worden verklaard".

Wie zijn eigen huis heeft betaald en procedure op procedure stapelt om zijn uitzicht te houden, wordt door het CDA weggezet als een egoïst. "Bewust vertragen is gewoon woonegoïsme", schrijft het CDA bij de komst van haar nota. Dat gewone burgers ook recht hebben op een eerlijke rechter tegen een drammerige overheid, komt het CDA even slecht uit.

Nul keer migratie in 26 pagina's

Het meest stuitende aan het CDA-stuk is wat Steen helemaal weglaat. Op pagina vier rekent zij voor dat Nederland in 2026 al 384.000 huizen mist. Daar komen de komende jaren volgens haar eigen nota nog eens 795.000 extra huishoudens bij. Maar vraag je waar die grote golf mensen vandaan komt, dan blijft het bij het CDA stil.

In alle 26 pagina's van de nota komen de woorden migratie, asiel en statushouder precies nul keer voor. Het is bijna knap hoe je zo blind kunt schrijven. Het begrip belanghebbende, om burgers buiten de zaal van de rechter te houden, staat er wel 27 keer in. Stikstof noemt zij maar twee keer terloops, en het volle stroomnet één keer.

Haar eigen coalitie weet wel beter. Pas stuurde D66-minister Elanor Boekholt-O'Sullivan van Volkshuisvesting een Kamerbrief over de wooncijfers naar precies dezelfde Tweede Kamer . Daarin gaf de minister zwart-op-wit toe dat haar eigen Primos-model uitkomt op rond de 340.000 extra huizen in tien jaar. Door migratie. Zelfs een D66-minister noemde migratie "een substantiële oorzaak" van de bouwtaak.

Den Haag sluit de verkeerde monden

Dat maakt dit CDA-plan zo schaamteloos. De partijen van het kabinet-Jetten zetten de grenzen niet dicht. Intussen drukt D66-minister Jaimi van Essen nieuwe stikstofzones door rond boeren. En het stroomnet loopt vast onder Jo-Annes de Bat, nota bene een staatssecretaris van het CDA zelf. De staat zelf is de grootste rem op elk nieuw huis.

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Ook voor jongeren op zoek naar een huis lost Steen zo niets op. Zelfs al pak je elke laatste buurman zijn recht op bezwaar af, dan stromen er elk jaar nog steeds tienduizenden nieuwkomers binnen die voorrang krijgen. Het enige wat het CDA echt doet, is de aandacht afleiden van het eigen falen aan de grens.

Toch wijst Steen met een belerend vingertje naar de gewone burger. "Wie een huis heeft, heeft vrijheid en zekerheid. Daar hoort ook verantwoordelijkheid bij", houdt zij huiseigenaren voor. Waar is die moed bij het CDA zelf als het over open grenzen gaat? Zolang Den Haag weigert de asielkraan dicht te draaien, blijft bouwen dweilen met de kraan open. Het knijpen van burgerrechten is dan niets meer dan laffe machtspolitiek.

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