Een deel van de mensen met pensioen bij ABP kijkt eind november voor niets op de mat of in de mail. Het grootste fonds van Nederland wilde alle 3,2 miljoen mensen uiterlijk 30 november een voorlopig overzicht sturen voor het nieuwe stelsel. Die datum haalt het fonds niet voor iedereen. Ruim 3 miljoen mensen krijgen de brief op tijd, de rest moet langer wachten.

ABP meldde dit op 23 november in een bericht over de verzending van het voorlopige overzicht . In totaal gaan er 3,5 miljoen overzichten de deur uit naar 3,2 miljoen mensen. Een deel van de deelnemers krijgt dus meer dan één overzicht. ABP verstuurt het voorlopige overzicht sinds eind juli. Wie op 30 november nog niets zag, krijgt in december vanzelf persoonlijk bericht van het fonds. ABP zegt zich in te zetten om zo veel mogelijk stukken nog in 2026 te versturen.

Waarom juist deze groep langer moet wachten

De vertraging treft volgens ABP bepaalde groepen, onder meer door veranderingen in het eigen leven. ABP nam voor het overzicht alle meldingen tot 1 oktober 2026 mee, zoals een huwelijk, een scheiding of een nieuwe baan. Zulke stappen raken vaak meteen het eigen pensioen of het deel voor een partner.

Omdat de oude regeling van ABP veel uitzonderingen kent, kosten die extra checks veel tijd. Het fonds wil de cijfers eerst heel goed nakijken voordat de brieven op de post gaan. Bestuurder Pensioenen Yolanda Verdonk-van Lokven zegt op de site dat alle seinen "op groen" staan voor 1 januari 2027. Toch noemt ze het "vervelend" dat niet iedereen het overzicht voor de deadline krijgt.

Gaat je maandbedrag in januari gewoon door

Voor ouderen die nu al elke maand geld van ABP krijgen, verandert de vertraging niets aan de betaling. De start van het nieuwe stelsel op 1 januari 2027 gaat volgens het bestuur gewoon door. In januari 2027 krijg je nog één keer hetzelfde pensioen als in december 2026. Netto kan het bedrag op je rekening afwijken, omdat de belasting en de zorgbijdrage (Zvw) per 1 januari veranderen.

Een maand later zie je de echte stap op je afschrift. In februari 2027 betaalt ABP de eerste keer het nieuwe bedrag uit, samen met een nabetaling over januari. Vanaf maart krijg je daarna elke maand dat nieuwe bedrag. Dat maandbedrag blijft vervolgens de rest van 2027 gelijk.

Voorlopige schatting rekent nog met stand van eind 2025

Wie zijn stuk al wel zag, of er in december op wacht, moet één punt goed onthouden. De cijfers op dit eerste overzicht zijn nog een schatting met de financiële stand van eind 2025. Hoeveel geld er echt bij komt, hangt af van de stand precies één jaar later.

Op de pagina met uitleg over de overstap van ABP op 1 januari staat hoe het fonds het geld verdeelt. Iedereen die nog pensioen opbouwt krijgt een eigen pensioenvermogen, terwijl het fonds ook een gezamenlijke buffer vult voor mindere jaren. Daarvoor telt de stand van de actuele dekkingsgraad aan het eind van 2026. Vanaf 105 procent is er extra geld voor mensen van 35 tot 44 jaar. Vanaf 107 procent krijgt de groep van 40 tot 68 jaar volledige compensatie, en vanaf 109 procent volgt ruimte voor een extra plus voor alle pensioenen. Blijft de dekkingsgraad boven 125 procent, dan krijgt een grotere groep compensatie: iedereen van 28 tot 68 jaar die nog pensioen opbouwt. De aparte aanvulling voor 35 tot 44 jaar vervalt dan.

Uit het kwartaalbericht van ABP van 29 oktober blijkt dat die dekkingsgraad eind september op 132,2 procent lag. Dat zit boven 125 procent, al kunnen de rente en de beurs in december nog schuiven. De echte eindstand van 2026 maakt ABP pas eind januari bekend. Daarna volgt in de loop van 2027 het definitieve overzicht met jouw vaste nieuwe cijfers.

Ligt er op 1 december nog niets in je brievenbus of in je mail, dan hoef je dus niet te schrikken. ABP stuurt iedereen die het overzicht te laat krijgt in december zelf een bericht. Heb je toch haast of vragen over een scheiding, nieuwe baan of je maandbedrag? Dan kun je op werkdagen bellen met ABP via 045 579 60 70.

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