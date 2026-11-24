Heb je bij Essent nog het oude variabele tarief? Dan betaal je vanaf 1 januari 2027 ruim €580 per jaar meer, bij 2.500 kWh en 1.000 kuub gas. Gas gaat voor jou van €1,50 naar €1,89 per kuub. Stroom gaat van €0,31 naar €0,38 per kWh. Betaal je nu al rond €1,85 voor gas, dan komen er enkele tientjes per jaar bij.

De som geldt als de nieuwe prijzen het hele jaar blijven. Dat is niet zeker: Essent zet ze in principe drie maanden vast. Hogere netbeheerkosten komen er nog bij.

Zo kom je op ruim €580

Het oude tarief is dat van 1 oktober 2026 . De prijzen zijn met btw en energiebelasting, en met enkeltarief voor stroom.

Gas, 1.000 kuub: van €1,49963 naar €1,8948. Dat scheelt €395,17.

van €1,49963 naar €1,8948. Dat scheelt €395,17. Stroom, 2.500 kWh: van €0,31092 naar €0,3788. Dat scheelt €169,70.

van €0,31092 naar €0,3788. Dat scheelt €169,70. Vaste leveringskosten: €0,50 per maand erbij voor stroom en €1 voor gas. Dat is €18 per jaar.

€0,50 per maand erbij voor stroom en €1 voor gas. Dat is €18 per jaar. Samen: €582,87 per jaar, ruim €48 per maand.

Zonder die vaste kosten is het €565. Dat bedrag noemde vergelijker Keuze.nl op 24 november ook. Verbruik je 2.300 kWh en 900 kuub, dan betaal je alles bij elkaar €529,78 meer.

In welke groep zit je?

Rond €1,50 per kuub: dan geldt de som hierboven. Dit tarief voerde Essent op 1 oktober 2026 in voor klanten met een variabel contract.

dan geldt de som hierboven. Dit tarief voerde Essent op 1 oktober 2026 in voor klanten met een variabel contract. Rond €1,85 per kuub: dat noemt Energievergelijk.nl als het tarief van nu. Vanaf dat tarief wordt gas 4,3 cent duurder en stroom 0,8 cent goedkoper. Bij 2.300 kWh en 900 kuub is dat zo'n €20 per jaar, zonder vaste leveringskosten.

dat noemt Energievergelijk.nl als het tarief van nu. Vanaf dat tarief wordt gas 4,3 cent duurder en stroom 0,8 cent goedkoper. Bij 2.300 kWh en 900 kuub is dat zo'n €20 per jaar, zonder vaste leveringskosten. Een ander bedrag: reken dan met het tarief dat je zelf ziet. Wie in september of later instapte, kan een andere prijs hebben.

reken dan met het tarief dat je zelf ziet. Wie in september of later instapte, kan een andere prijs hebben. Vast contract: je leveringstarief blijft gelijk tot je contract afloopt.

Essent moet je uiterlijk een maand vooraf je nieuwe tarief melden. Daar staat ook bij wat het je naar verwachting kost. Wanneer Essent je tarief mag wijzigen, staat in je contract.

Waarom je bij Essent ook €1,87588 ziet

De klantenservice van Essent noemt €1,87588 voor gas en €0,38321 voor stroom. Volgens onze narekening is dat hetzelfde tarief, nog met de belasting van 2026.

De energiebelasting op gas gaat volgens het ministerie van Financiën van 60,066 cent naar 61,63 cent per kuub, zonder btw. Op stroom daalt die van 9,161 naar 8,80 cent per kWh. Met btw erbij kom je op de prijzen uit het persbericht.

Essent schrijft de nieuwe prijzen voor een belangrijk deel toe aan belasting en overheidsmaatregelen. In onze som komt per saldo €8 van de stijging door de energiebelasting. De rest is de hogere prijs van Essent zelf.

Opzeggen kost niets

Denk je aan een vast contract? Vergelijk dan het totaalbedrag per jaar, niet alleen de prijs per kuub. Zoek eerst je jaarverbruik en je kosten op. Tel ook vaste kosten en welkomstkorting mee. Kijk of de belasting van 2027 al in het aanbod zit. Ga je later te vroeg weg uit een vast contract, dan betaal je vaak een opzegvergoeding.

Met zonnepanelen krijg je vanaf 1 januari €0,1133 per teruggeleverde kWh. Per kWh betaal je €0,03117 aan terugleverkosten. De €0,15 van nu geldt alleen voor stroom die na salderen overblijft.

Controleer je termijnbedrag in de app, anders krijg je het verschil op je jaarrekening. Lukt betalen niet, vraag Essent dan om een betalingsregeling . Het Noodfonds Energie is open van 4 januari tot en met 7 mei 2027.

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