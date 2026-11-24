D66-staatssecretaris Claudia van Bruggen kreeg een mail van een collega: in Oekraïense gevangenissen worden mensen gemarteld. Zes dagen later stond ze in Lviv gevangenisbussen cadeau te doen. FVD-Kamerlid Pepijn van Houwelingen eiste dinsdag van haar opheldering. Toen hij naar een andere zaak in Oekraïne vroeg, begon minister Berendsen (CDA) over Russische desinformatie. Zo houdt dit kabinet zijn sprookje over Oekraïne in de lucht.

De mail is van 28 april, 9.18 uur, en komt van haar eigen ministerie. Van Houwelingen zette op 18 november een foto van het Woo-document op X en legde de tekst dinsdag in Kamervragen aan haar voor. Haar conceptspeech ging volgens de mail over de "medemenselijkheid en beschaving" van Oekraïne. "Maar er zijn ook nog steeds instellingen/gevangenissen waarvan we weten dat er mensen gemarteld worden", schreef de collega. "Hoe rijmt dat met elkaar?", vroeg diezelfde collega.

Marteling als redactiepuntje

Proef de toon eens. "Mooie speech, 2 kleine puntjes en iets grotere", begint de collega. Marteling is daar dus iets groters dan een klein puntje. "Kunnen we dit veilig zeggen", staat er ook nog, en anders moest de zin maar "net iets anders geformuleerd" worden. Er worden volgens deze mail mensen gemarteld, en Den Haag pakt de rode pen.

Een dag later stond in een interne mail: "we hebben een stuk uit de speech weggelaten." Welk stuk dat was, staat er niet bij. De zin over beschaving ontbreekt in de gepubliceerde tekst.

Een gedicht over pijn

Voor de pijn in een gedicht had Van Bruggen alle aandacht, voor de gevangenen uit de mail geen woord. Op 4 mei, de dag van Dodenherdenking, sprak Van Bruggen in Lviv. In haar toespraak op de overheidssite komt het woord marteling niet voor. Ze vertelde in het Engels dat Oekraïne hulp had gevraagd om "humane detention facilities" te blijven bieden. Voor dat verzoek had ze "all the more respect". De weerbaarheid tegen "violence and pain" in een gedicht had diepe indruk op haar gemaakt, zei ze.

Twintig bussen krijgt Oekraïne, meldde de Rijksoverheid . De eerste vier werden in Lviv overgedragen, de rest zou later dit jaar volgen. Op 18 juni, ruim zeven weken na de mail, schreef ze aan de Kamer dat de bussen helpen om vervoer van gedetineerden "veilig en humaan te organiseren".

Van Houwelingen eist de lijst met "instellingen/gevangenissen in Oekraïne" en wil weten waarom ze de bussen toch weggaf. Gelijk heeft hij. Schrijft iemand op Justitie "we weten", dan moet daar ook bekend zijn welke gevangenissen dat zijn. De bussen waren van ons, dus de gewone Nederlander mag het ook horen.

Berendsen roept Rusland

Dan Berendsen van Buitenlandse Zaken. Dat is een andere zaak dan de gevangenissen uit de mail, dus haal die niet door elkaar. Van Houwelingen vroeg begin november naar berichten over een martelkamer in Kiev, waar veertig Oekraïners zouden zijn vastgehouden. Of dat klopt, onderzoeken vier Oekraïense instanties nog. Maandag kwam het antwoord . "De wijze waarop hierin wordt gesproken over zogenaamde 'martelkamers' past in een bekend Russisch desinformatienarratief", schreef Berendsen over een X-bericht van professor Diesen. Navraag bij Kiev zegt hij niet toe. Het onderzoek loopt nog, het etiket plakt al.

De beslisnota van 10 november behandelt de vragen als frames. Er is "bewust vermeden om in dergelijke frames mee te gaan", staat erin. Twee zaken dus, en het patroon is het schandaal. Binnenskamers mailt een medewerker van Justitie gewoon over martelen. Het Kamerlid dat naar martelen in Oekraïne vraagt, krijgt een preek over Russische propaganda. Je hoeft geen vriend van Poetin te zijn om dat ziek te vinden. Marteling is marteling, ook in een Oekraïense cel.

Weerzinwekkend. Van Bruggen had die bussen op 28 april meteen aan de ketting moeten leggen. Ze koos voor het podium in Lviv, en daarmee is ze een huichelaar van de bovenste plank. Berendsen is een propagandist die bij het woord martelkamer eerst aan Moskou denkt. Zo zijn D66 en CDA: de mond vol van beschaving en geen idee wat het is.

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