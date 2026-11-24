Chris Jude heeft bekend dat hij de 17-jarige Lisa uit Abcoude doodstak. En zijn advocaat klaagt over cultuur. "Culturele verschillen niet goed meegenomen", luidt volgens NU.nl die klacht. Het Pieter Baan Centrum (PBC) kon bij de verdachte geen stoornis vaststellen. Een meisje is dood, en Nederland krijgt een lesje antropologie.

Cultuur is geen alibi

De binnenwereld van Jude is "ondanks uitvoerig onderzoek een black box gebleken", zei advocaat Dané Kisteman volgens RTV Utrecht. Ook was er een taalbarrière. Op verzoek van de verdediging en met toestemming van de rechtbank komt in januari een cultureel antropoloog zijn achtergrond toelichten.

Het wordt nog gekker: die antropoloog was volgens Hart van Nederland al bij het PBC-onderzoek betrokken. Er zat dus iemand bij die verstand heeft van cultuur, en het onderzoek duurde volgens de NOS dubbel zo lang als normaal. Toch is het weer niet goed. Welk cultuurverschil verandert er iets aan de dood van Lisa?

Iedere verdachte heeft recht op verdediging, ook dit monster. Maar normale Nederlanders hebben ook het recht om een wanstaltige smoes een wanstaltige smoes te noemen. Een meisje van zeventien doodsteken is in geen enkele cultuur een misverstand. Jude is Nigeriaan, dat staat volgens de NOS inmiddels vast. Wie met zijn cultuur komt aanzetten, beledigt elke Nigeriaan die nooit iemand kwaad deed.

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Wie gelooft hem nog?

Eén verhaal van Jude is in elk geval doorgeprikt. Hij zei dat hij in weeshuizen was opgegroeid en zijn familie niet kende. In Duitsland had hij gewoon de namen van zijn ouders, zijn vier broers en zijn zus opgegeven, maakte het OM in februari bekend . Hij heeft zelfs contact met die familie, meldt de NOS. Van de moord zei hij zich eerst niets te herinneren. Later bekende hij toch, en wees hij naar stemmen die hem opdrachten gaven. Volgens het OM verklaarde hij ook dat hij die bewuste nacht met een pas gekocht mes op pad ging om iemand te vermoorden. Om dat te begrijpen is er geen antropoloog nodig.

Luister liever naar de vrouw van de Weesperzijde. Jude heeft bekend dat hij haar verkrachtte, vijf dagen voor de dood van Lisa. "Op haar kwam de verdachte niet verward over. Ook niet als iemand die stemmen in zijn hoofd zou hebben", zei haar advocaat al voor de zitting, aldus AT5 . Haar woord weegt zwaarder dan welk praatje over cultuur ook.

Den Haag gaf hem een bed

De echt belangrijke vraag is: wat deed deze man in Amsterdam? "Onderzoek heeft vastgesteld dat de verdachte via Italië, Frankrijk en Duitsland naar Nederland is gekomen", schrijft het OM. Drie veilige EU-landen op rij. Toch zat hij als asielzoeker zonder documenten in een azc in Amsterdam-Zuidoost, waar hij kort na de moord werd opgepakt. Opeenvolgende kabinetten hebben die deur wijd open laten staan. Hij heeft bekend, dus de conclusie is bitter: zonder dat bed in Amsterdam had Lisa nu nog geleefd.

Lisa fietste in augustus 2025 na een avond uit naar het huis van haar ouders. Ze voelde zich bedreigd en belde nog 112. De agenten kwamen te laat. Over haar moet het in januari gaan.

Walgelijk is het, dat gezever over 'cultuur'. Het is een laffe smoes over de rug van Lisa en haar familie. Deze slachter verdient geen greintje begrip van wie dan ook. En Den Haag is net zo laf, want het gaf hem hier een bed en kijkt nu de andere kant op. Lisa had thuis moeten komen.

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