Jarenlang verkochten PRO, D66 en CDA hetzelfde linkse sprookje: wie werkt betaalt te veel, en wie spaart of onderneemt komt er veel te goedkoop vanaf. Precies vandaag, terwijl de Eerste Kamer zich over box 3 buigt, slopen twee Leidse hoogleraren dat sprookje tot op het bot. De harde cijfers laten geen spaan heel van de Haagse geldklopperij.

Vandaag sprak de financiële commissie van de Eerste Kamer met deskundigen over de uitvoerbaarheid van de nieuwe wet voor box 3. De senaat luisterde onder meer naar de Belastingdienst, banken en adviseurs over een stelsel dat nog altijd rammelt aan alle kanten. Ook ligt het Belastingplan 2027 nu op tafel in de senaat. Daarin zit de omstreden deal van PRO, Volt, D66 en CDA om de greep op vermogen vanaf 2029 nog verder op te voeren. Boven 60.000 euro rendement per jaar komt er dan een toptarief van 38,5 procent.

Dat Haagse frame krijgt vandaag een dreun uit de wetenschap. "De politieke discussie is ideologisch en niet gebaseerd op een economische analyse", zegt Jan van de Streek, hoogleraar Belastingrecht in Leiden, tegen De Telegraaf . De aanval van PRO, D66 en CDA heeft niets met slim rekenen te maken. Zijn Leidse collega, hoogleraar Koen Caminada, is nog korter: "Dat arbeid te hoog wordt belast en kapitaal te laag, vind ik echt onzin." Volgens Caminada loopt in dit debat van alles door elkaar.

Kijk je naar de rekening vanaf 2018, dan stort het verhaal van Jesse Klaver, D66 en het CDA compleet in. Gezinnen gingen er onder de streep 1,5 miljard euro op vooruit. Bedrijven kregen juist een tik van 15,5 miljard euro extra voor hun kiezen. Dat is geen fiscaal paradijs, maar een sloopkogel voor ondernemers.

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Nederland jaagt spaarders en bedrijven al jaren weg

Begin bij je spaargeld. In 2020 roomde de fiscus nog 30 procent af in box 3. Nu is dat tarief al opgelopen naar 36 procent. In de hele Europese Unie pakt alleen Denemarken nog meer af van spaarders en beleggers. Het linkse praatje over lage heffingen op geld is dus pure onzin.

En daar stopt de honger van de staat niet. Wie als eigenaar geld uit zijn eigen zaak haalt, betaalt in de top van box 2 al 31 procent. Daarvóór heeft zijn bedrijf boven twee ton winst al 25,8 procent afgedragen, een van de hoogste tarieven van Europa. Nederland staat nu al bijna bovenaan de Europese pijnlijst.

Van de Streek prikt ook het laatste linkse trucje door. Wie ons land met het buitenland vergelijkt, krijgt een scheef beeld. De aftrek voor de eigen woning drukt de cijfers, en pensioenpotten blijven hier nog buiten schot.

Eerste Kamer moet deze linkse rooftocht stoppen

Toch jagen PRO, D66 en CDA gewoon door op elke euro die jij opzijzet, terwijl de VVD zich liet vernederen en het eigen plan nu toch slikt. Dat zegt alles over het kabinet-Jetten en zijn linkse steunpilaren. Den Haag sloopt het spaargeld van werkende mensen puur uit afgunst.

Van de Streek waarschuwt voor flinke schade. "Er zit een natuurlijke grens aan belastingen", zegt hij. Over extra heffingen op kapitaal is hij glashelder: "Als je die laatste te veel verhoogt, verstoor je investeringsbeslissingen en dat schaadt de economie."

De Eerste Kamer kan dit schadelijke plan nu nog tegenhouden. De senaat mag de wet niet herschrijven, maar kan het hele pakket wel keihard verwerpen. Laat de senaat dat toptarief van 38,5 procent straks toch door, dan betalen vermogende spaarders en ondernemers de prijs voor linkse geldsmijterij. Stop deze waanzin voordat de laatste ondernemer de deur achter zich dichttrekt.

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