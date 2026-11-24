Op 1 januari telt je vermogen weer voor box 3, ook het contante geld in huis. Daarvan is nu alleen de eerste €672 vrij. Heb je het hele jaar een fiscale partner, dan is dat samen €1.344. Cadeaubonnen vallen onder hetzelfde bedrag, staat in de Wet inkomstenbelasting. Een alleenstaande met €100.000 spaargeld betaalt over €10.000 in huis zo'n €43 per jaar, volgens een berekening van DDS.

Dit zijn de cijfers van 2026. Blijf je met al je vermogen onder het heffingsvrij vermogen , dan betaal je niets. Dat is €59.357 per persoon en €118.714 met een fiscale partner. Ook €5.000 in de keukenla kost je dan geen cent.

Ook dollars en cadeaubonnen horen erbij

Cadeaubonnen: ook vouchers en het saldo op een chipkaart horen bij contant geld.

ook vouchers en het saldo op een chipkaart horen bij contant geld. Buitenlands geld: overgebleven dollars reken je om naar euro's. Je gebruikt de koers van 1 januari.

overgebleven dollars reken je om naar euro's. Je gebruikt de koers van 1 januari. Spaarpot van je kind: is je kind jonger dan 18, dan telt het geld bij jou mee. Elk kind heeft wel een eigen vrijstelling van €672. Zit er €1.000 in de spaarpot, dan telt €328 mee. Deel je het gezag met iemand anders dan je fiscale partner, dan geef jij de helft op.

is je kind jonger dan 18, dan telt het geld bij jou mee. Elk kind heeft wel een eigen vrijstelling van €672. Zit er €1.000 in de spaarpot, dan telt €328 mee. Deel je het gezag met iemand anders dan je fiscale partner, dan geef jij de helft op. Gouden munten: houd je die als belegging, dan zijn ze geen contant geld. Ze vallen onder overige bezittingen. Daarvoor rekent de Belastingdienst in 2026 met 6 procent rendement.

Zoveel kost €5.000 of €10.000 in huis

Contant geld boven de vrijstelling valt onder de banktegoeden . Het wordt dus net zo belast als spaargeld. Voor 2026 rekent de Belastingdienst voorlopig met 1,28 procent rendement. Daarover betaal je 36 procent belasting.

Stel: je woont alleen en hebt €100.000 spaargeld. Schulden heb je niet. Dan komt er per jaar dit bij:

€5.000 in huis: daarvan telt €4.328 mee. Dat kost ongeveer €20.

daarvan telt €4.328 mee. Dat kost ongeveer €20. €10.000 in huis: daarvan telt €9.328 mee. Dat kost ongeveer €43.

Op een spaarrekening kost dezelfde €10.000 ongeveer €46. Daar geldt de vrijstelling van €672 niet. Met beleggingen erbij kan het meer zijn. Heb je een fiscale partner en samen €100.000 spaargeld, dan betaal je in dit voorbeeld niets.

Bedragen voor 2027 staan nog niet vast

Voor 2027 telt wat je op 1 januari 2027 in huis hebt. De vrijstelling en het heffingsvrij vermogen voor dat jaar zijn nog niet vastgesteld. Dat doet de staatssecretaris van Financiën in een regeling. Vorig jaar stond die op 24 december in de Staatscourant

Zo geef je het op

Contant geld geef je op bij je bezittingen in de aangifte inkomstenbelasting. In Mijn Belastingdienst heet dat onderdeel 'Bankrekeningen en andere bezittingen' . In de app kun je niets toevoegen. Over 2025 hoefde je bezittingen pas in te vullen boven €37.395 in totaal. Met een fiscale partner was dat €74.790. Over 2026 is die grens €38.479 en €76.958

Ben je het vergeten? Dan gelden deze regels:

Zelf verbeteren: dat kan vrijwillig tot je weet of kunt weten dat de Belastingdienst iets vermoedt. Een boete kan dan lager uitvallen. Belasting en rente betaal je altijd.

dat kan vrijwillig tot je weet of kunt weten dat de Belastingdienst iets vermoedt. Een boete kan dan lager uitvallen. Belasting en rente betaal je altijd. Boete: bij opzet is die in box 3 150 procent van de verzwegen belasting. Bij grove schuld is het 75 procent.

bij opzet is die in box 3 150 procent van de verzwegen belasting. Bij grove schuld is het 75 procent. Termijn: een navordering kan nog tot vijf jaar na het belastingjaar komen.

Je mag zo veel contant geld in huis hebben als je wilt. DNB adviseert voor noodgevallen €70 per volwassene en €30 per kind . Twee ouders met twee kinderen komen zo op €200, ver onder de €1.344. Tel op 1 januari wat er ligt en schrijf het op. Krijg je huurtoeslag, let dan extra op. Daar telt hetzelfde mee als in je aangifte, maar ligt de vermogensgrens lager.

Je box 3-heffing. Die kun je uitrekenen met de gratis box 3-calculator van Box3Wacht, de rekensite van DDS.