Dagenlang gooide de publieke omroep met modder naar Forum voor Democratie, in de hoop dat de partij na de uitzending van Zembla zou instorten. Dinsdag kwam de nieuwe zetelpeiling van EenVandaag naar buiten en die uitslag is een keiharde dreun voor het mediakartel. De linkse slooppoging via Zembla is keihard mislukt, terwijl het kabinet-Jetten op 43 zetels blijft bloeden.

Vooral voor de VVD van Dilan Yeşilgöz zijn de cijfers een ramp. Ten opzichte van een maand geleden levert haar partij weer twee zetels in. Kijk je een half jaar terug naar mei, dan stond de VVD bij deze peiler nog op 23 zetels. Binnen zes maanden is bijna vier op de tien VVD-kiezers weggelopen door het eindeloze gekruip voor D66 en links.

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Ook kiezers kotsen de constante ruzies inmiddels uit. Volgens EenVandaag noemen kiezers de recente chaos in Den Haag "een kleuterklas" en "amateurisme". Zondag ging het bij Volgens EenVandaag noemen kiezers de recente chaos in Den Haag "een kleuterklas" en "amateurisme". Zondag ging het bij Maurice de Hond nog erger mis, toen het drietal zelfs op 39 zetels uitkwam.

VVD stort in en kiezers zijn klaar met de kleuterklas

Intussen schuiven kiezers massaal door naar partijen buiten het kabinet. PRO van Jesse Klaver blijft bovenaan met 29 zetels, en 97 procent van zijn kiezers steunt hem nog steeds. Ook JA21 wint 7 zetels sinds de verkiezingen, 50PLUS klimt omhoog naar 7 zetels, de ChristenUnie telt er 4 en Volt pakt er 3. Samen groeien die vijf fracties met 23 zetels.

Dat zegt alles over het failliet van het minderheidskabinet. De kiezer heeft dit gedrocht van een coalitie helemaal door. D66, VVD en CDA blijven alleen zitten met steun van buiten, omdat ze als de dood zijn voor nieuwe verkiezingen. Premier Rob Jetten en Yeşilgöz weten heel goed dat een gang naar de stembus hun politieke einde zou betekenen.

Zelfs de eindeloze lijmpogingen achter gesloten deuren redden dit kabinet niet meer. Sybrand Buma mag nog zoveel koffie drinken met fractieleiders als hij wil, maar het vertrouwen op straat is weg. Een coalitie van 43 zetels heeft geen enkel mandaat om belasting op belasting te stapelen en het land verder kapot te besturen.

FVD heeft gelijk en de kiezer laat zich niet gek maken

Het beste nieuws uit deze peiling staat onderaan het stuk van EenVandaag. Na dagen vol ophef rond de uitzending van Zembla staat Forum voor Democratie gewoon stevig op 11 zetels. Vergeleken met oktober zijn dat twee zetels minder, maar de peiler schrijft zelf dat die uitzending "zorgt nu dus niet voor een grote uitstroom van kiezers", want sinds de verkiezingen peilt FVD steeds tussen de 10 en 13 zetels.

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FVD heeft gelijk dat de partij niet buigt voor de heksenjacht van de publieke omroep. De peilers erkennen zelf dat aanhangers van Forum zich niet gek laten maken door linkse tv-programma's. Toen er in maart ophef was over lokale lijsten, ging "slechts 1 procent van de FVD-stemmers" negatiever denken over de partij.

Dat is een enorme opsteker voor de hele rechtse beweging. De staatsomroep kan nog honderd uitzendingen vol modder maken, maar gewone burgers prikken dwars door het toneelstuk heen. Het partijkartel zakt weg naar 43 zetels, terwijl FVD rechtop blijft staan. Laat die nieuwe verkiezingen nu eindelijk maar komen.

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