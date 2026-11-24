Een vakantiehuis dat de helft van het jaar leeg staat levert geen euro huur op, maar vanaf 2026 telt de fiscus die lege dagen toch mee. Wie in box 3 kiest voor het werkelijke rendement, krijgt vanaf dit jaar te maken met een nieuwe post: de bijtelling voor eigen gebruik. Die regel geldt voor elk tweede huis of ander pand dat je zelf of deels zelf kunt gebruiken.

De nieuwe regel staat op de pagina over het werkelijke rendement bij de Belastingdienst . Tot en met 2025 telde eigen gebruik nog niet mee, maar onder de Wet tegenbewijsregeling box 3 verandert dat vanaf 2026. Daarbij mag je zelf kiezen tussen twee manieren om dat voordeel te berekenen.

Twee keuzes, maar ook lege dagen tellen mee

De eerste keuze is de gewone huurprijs per jaar (de economische huurwaarde). Je kijkt wat een zelfde soort huis bij normale verhuur opbrengt, of je gebruikt de Huurprijscheck van de Huurcommissie. De tweede optie is een vast deel van 5,06 procent van de WOZ-waarde. Voor belastingjaar 2026 geldt daarbij de WOZ-stand van begin 2025.

Bij die 5,06 procent zit een addertje dat veel eigenaren verrast. Je rekent dat percentage om naar de dagen waarop je het huis kunt gebruiken. De Belastingdienst maakt duidelijk dat ook lege dagen waarop je er niet bent gewoon meetellen. Alleen dagen waarop je echt verhuurt of verpacht vallen weg, net als dagen waarop je er door bouw of verbouw niet in kunt.

Zo rekent de fiscus bij een huis van €237.000

De fiscus geeft zelf een voorbeeld van een vakantiehuis in Zeeland dat op €237.000 WOZ staat. Stel dat je dit huis in 2026 vier maanden verhuurt, van begin juni tot eind september. De andere 243 dagen staat het huis voor jou klaar. Volle 5,06 procent van €237.000 is €11.992, en voor 243 van de 365 dagen levert dat €7.983 aan bijtelling op.

Tegen het box 3-tarief van 36 procent kost alleen die bijtelling al €2.874 belasting . Daar komen de echte huur uit de zomer en een mogelijke stijging van de WOZ-waarde nog bij. Nog hoger komt de som uit als je het huis het hele jaar voor jezelf houdt, dus 365 dagen. Dan is de bijtelling de hele €11.992. Tegen 36 procent zou dat €4.317 belasting zijn, zelfs als het huis €0 meer waard wordt. Maar meer dan het vaste bedrag betaal je nooit.

Vergelijk dat in een eigen rekenvoorbeeld met de gewone vaste regels op de pagina over box 3 in 2026 bij de Belastingdienst . Voor een tweede huis in Nederland of het buitenland geldt daar een vast rendement van 6,00 procent. Voor spaargeld rekent de fiscus voorlopig met 1,28 procent, en voor schulden met 2,70 procent. In dat vaste stelsel heb je wel een vrije grens (het heffingsvrij vermogen) van €59.357 per persoon, of €118.714 voor partners. Een alleenstaande met alleen dat huis van €237.000 betaalt dan 36 procent over 74,955 procent van €14.220. Dat komt uit op €3.837 belasting.

Geen vrijstelling en geen aftrek voor onderhoud

Doordat de vrijstelling vervalt, komt de 5,06-procentroute voor een heel jaar dus €480 hoger uit dan het vaste stelsel (€4.317 tegenover €3.837). Voor een stel met €118.714 vrijstelling is het vaste stelsel in dit voorbeeld zelfs maar €2.555. Gelukkig geldt één fijne regel: valt je echte rendement hoger uit, dan betaal je gewoon het lagere vaste bedrag.

Wel moet je letten op twee harde eisen als je toch je echte winst opgeeft. Gewone kosten zoals verf of onderhoud mag je niet aftrekken, terwijl rente op een schuld in box 3 wel aftrekbaar is. Alleen een gemelde verbouwing die de WOZ-waarde verhoogde, mag van de eindwaarde af.

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Vanaf belastingjaar 2025 kun je het echte rendement gewoon invullen bij de jaarlijkse aangifte. Op de pagina met rekenvoorbeelden van de Belastingdienst zie je stap voor stap hoe beide routes werken, nu nog met de cijfers van 2025 en zonder de bijtelling. Wie in 2026 een tweede huis heeft, houdt nu al slim een lijstje bij van alle verhuur- en verbouwdagen. Check straks ook of de gewone huurprijs lager ligt dan 5,06 procent van je WOZ-waarde.

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