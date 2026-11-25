De politie heeft geschikte sollicitanten met een migratieachtergrond voorgetrokken. Dat moet minister David van Weel (VVD, Justitie en Veiligheid) na maanden draaien eindelijk toegeven. Geschikte kandidaten zonder die achtergrond kregen in het plan wat er overbleef. De politie vroeg in 2021 advies en kreeg te horen dat dit mogelijk onderscheid op grond van ras of etniciteit was. Toch ging het beleid door.

Het staat in antwoorden op Kamervragen van dinsdag 24 november. Op 1 augustus schreef DDS al dat Van Weel zijn antwoorden vertraagde. Daarna gaf hij op de kernvraag geen ja of nee, stelde Kamerlid Coenradie (JA21) in nieuwe vragen vast. Nu schrijft hij: "De politie heeft mij laten weten dat kandidaten met een migratieachtergrond die voldeden aan de wettelijke vereisten in bepaalde fasen van het selectieproces voorrang hebben gekregen."

Lees dat twee keer. Een simpel ja krijgt deze minister niet uit zijn pen, maar dit ís een ja.

De rest krijgt de restjes

Uit het beleid volgt zelfs, schrijft Van Weel, "dat een nadeliger relatieve positie van kandidaten zonder migratieachtergrond als gevolg van het voorkeursbeleid niet kan worden uitgesloten". Zo klinkt achteraan aansluiten in ambtenarentaal.

In 2021 legde de politie haar plan voor aan het College voor de Rechten van de Mens, voor een niet-bindend advies. Kandidaten met een migratieachtergrond die de norm haalden, gingen daarin "met voorrang" naar een volgende selectieplek, vat Van Weel samen. De anderen waren volgens hem afhankelijk van "de resterende plaatsen en hun onderlinge scores".

Stel dat jouw zoon agent wil worden. Hij haalt de norm, en toch mag een ander eerst door, omdat jullie in Nederland geboren zijn.

Gewaarschuwd en toch doorgezet

Het College noemde die voorrang volgens Van Weel "een mogelijk onderscheid op grond van ras of etniciteit". Het vond het doel legitiem, maar was kritisch over de zorgvuldigheid en evenredigheid. De politie gebruikte dat advies om haar beleid "nader te onderbouwen en hiermee in lijn te brengen", aldus Van Weel. Wat er toen veranderde, vertelt hij niet. De streefcijfers bleven tot 2025 staan: minimaal 35 procent in vier eenheden in de Randstad, elders 15 tot 20 procent.

Wie twee geschikte kandidaten uit elkaar haalt op afkomst, doet precies wat de politie hoort te bestrijden. De Algemene wet gelijke behandeling staat voorkeursbeleid onder strikte voorwaarden toe, en de geschiktheidseisen bleven gelijk, schrijft Van Weel. Dat mag zo zijn, het blijft discriminatie

Ook de agent met Marokkaanse ouders die het op eigen kracht heeft gehaald, is de dupe. Door dit quotumdenken krijgt hij een stempel dat hij nooit heeft verdiend.

Alles voor een geloofsartikel

En waarvoor? Voor meer vertrouwen in de politie, heet het. Vraag de minister om bewijs en je krijgt dit. "In de Nederlandse context is niet aangetoond dat een hoger percentage etnisch culturele diversiteit één op één leidt tot een bepaalde stijging van vertrouwen en legitimiteit", schrijft Van Weel. Verderop noemt hij diversiteit "zeker geen garantie voor vertrouwen". Het kan hooguit helpen, vindt hij, als onder meer het vakmanschap klopt. Begin daar dan mee!

Voor Team Diverse Instroom werken ongeveer 17 fte. Wat die hebben bijgedragen, "kan niet afzonderlijk worden vastgesteld", meldt hij droog. Voor het bredere programma Politie voor Iedereen is jaarlijks tussen 3 en 5,5 miljoen euro begroot. Hoeveel daarvan naar dat team ging, vertelt hij niet. Voor de interne stukken wijst hij naar een Woo-besluit van 20 oktober 2025. Toch voldoet hij naar eigen zeggen aan zijn informatieplicht.

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Van spijt geen spoor. Van Weel noemt zich nog altijd voorstander "van een diverse politie". De werkwijze met streefcijfers "verschuift" naar competenties, schrijft hij, met nog dit jaar de eerste stappen. Een excuus aan de kandidaten die achteraan stonden, ontbreekt.

Wanstaltig. De politie hoort iedereen gelijk te behandelen, en deze politietop maakte van voortrekken beleid. Het zijn diversiteitsdrammers die een streefcijfer belangrijker vonden dan eerlijke kansen. En Van Weel is een lafaard. Hij schreef het pas op toen het hem voor de tweede keer werd gevraagd. Laat hem nu zelf maar eens achteraan aansluiten, bij het UWV.

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