Terwijl het kabinet-Jetten in elke peiling verder wegzakt, ligt in de Tweede Kamer een gevaarlijk wetsvoorstel klaar. Met deze wet moeten politieke partijen straks verboden kunnen worden. Op 7 en 14 december praat de Kamer over deze nieuwe Wet op de politieke partijen. Bij WNL klonk dinsdagochtend hardop wat achter de schermen al broeit: door de strenge eisen aan leden loopt vooral de PVV gevaar, terwijl FVD die zaak goed heeft geregeld.

Het gaat om de officiële Wet op de politieke partijen (36.742) . Als beide Kamers het voorstel steunen, moet de wet volgens de planning op 1 januari 2028 ingaan. De rechter krijgt dan extra wapens om partijen te verbieden die de rechtsstaat ernstig zouden bedreigen. Ook legt de wet harde regels op voor de geldstromen van partijen. D66 en PRO willen daar per amendement eisen aan het lidmaatschap bij: een partij die geen leden toelaat, kan dan na een overgangstijd van vijf jaar niet meer meedoen aan de Tweede Kamerverkiezingen.

Bij WNL in Goedemorgen Nederland besprak verslaggever Tessa van Viegen dinsdag de gevolgen voor Forum voor Democratie. Kan FVD na de Zembla-rel onder zo'n verbod vallen? Haar oordeel was glashelder. "De PVV wordt eerder verboden, dat is een partij zonder leden. De FvD heeft die kant gewoon goed geregeld", zei Van Viegen live op NPO 1.

Laat die ene zin maar even goed tot je doordringen: op de publieke omroep wordt al rustig besproken of de PVV of FVD straks verboden wordt. Dit is een knettergek plan uit het oude partijkartel om lastige oppositie weg te werken. Zodra de kiezer wegloopt, grijpen de machthebbers naar verboden.

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Ledenstructuur van FVD houdt kartel tegen, maar PVV wordt doelwit

Zelfs de kritische WNL-verslaggever geeft toe dat de jacht op FVD juridisch nergens op slaat. Forum zette de foute leden uit de Zembla-uitzending namelijk direct uit de partij. Daardoor is er geen enkel bewijs dat FVD de rechtsstaat wil slopen. "Op dit moment lijkt FvD daar nog niet voor in aanmerking te komen, ook niet als de nieuwe wet van kracht wordt", aldus Van Viegen.

Toch kon zij het niet laten om een flinke trap na te geven. Net als VVD-minister David van Weel zondag deed toen hij zei dat "Forum in de spiegel moet kijken". Van Viegen ging nog een stap verder: "Forum kruipt alleen snel in een slachtoffercomplex, dat de media hun dit allemaal aandoet." Wat een gotspe! Eerst gooit het mediakartel een week lang met modder naar honderdduizenden kiezers, en daarna noemen ze tegengas een slachtofferrol.

Een wet waarmee zittende partijen hun grootste rivalen willen slopen, hoort thuis in een dictatuur en niet in Nederland. Of het nu gaat om FVD of om de PVV van Of het nu gaat om FVD of om de PVV van Geert Wilders . In een vrij land beslist alleen de kiezer in het stemhokje wie zetels krijgt, en nooit een rechter op verzoek van de macht.

FVD heeft gelijk en heel rechts moet deze censuurwet blokkeren

De timing is geen toeval. In Duitsland wil CDU-minister-president Hendrik Wüst al een werkgroep die uitzoekt hoe de staat de AfD kan aanpakken, met een verbod als laatste middel. In Nederland zakt het kabinet-Jetten weg naar 43 zetels. CDA-minister Pieter Heerma wil al tot 1,8 miljoen euro strooien om meningen online te volgen, en nu ligt de partijverbodwet klaar voor december.

FVD heeft gelijk dat een echte ledenpartij met een stevige ruggengraat nodig is om dit kartel van repliek te dienen. Maar heel rechts, van FVD tot PVV en JA21, moet op 7 en 14 december één vuist maken tegen dit voorstel. Dit is pure paniek van een elite die de kiezer kwijt is. Veeg deze wet van tafel voordat Den Haag de democratie definitief op slot gooit.

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