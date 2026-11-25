Rabobank en dochter Obvion denken opnieuw na over een regel waardoor vijftigplussers minder kunnen lenen voor een huis. Het plan: vanaf maart 2027 zou het lagere inkomen na pensionering al meetellen voor wie binnen vijftien jaar met pensioen gaat. Nu ligt die grens op tien jaar. In een persbericht van 19 november laat de bank weten dat dit plan weer op tafel ligt.

Consumentenprogramma Radar besteedde er op maandag 23 november aandacht aan. Vooral wie rond zijn vijftigste gaat scheiden, kan volgens het programma flink in de knel komen.

Wat Rabobank op 1 oktober aankondigde

De bank maakte de nieuwe normen op 1 oktober bekend, ruim op tijd voor klanten en adviseurs. Het ging om twee wijzigingen per maart 2027.

De eerste wijziging betreft het pensioen. Nu weegt de bank het verwachte pensioeninkomen mee als iemand binnen tien jaar met pensioen gaat. Dat zou vijftien jaar worden. Bij een AOW-leeftijd van 67 schuift de grens daarmee van ongeveer 57 naar ongeveer 52 jaar.

Daarnaast wilde de bank rekening gaan houden met hoe oud klanten naar verwachting worden. Op de leeftijd van 85 jaar zou de schuld op het huis nog maar hooguit 70 procent van de woningwaarde mogen zijn. Tot nu toe houdt de bank daar geen rekening mee.

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Volgens Rabobank kwamen de plannen voort uit gesprekken met de toezichthouders. Die wilden dat het pensioen op een andere manier meetelt en dat de levensverwachting een rol krijgt.

Waarom je dan minder kunt lenen

Een hypotheek loopt meestal dertig jaar. Wie op zijn 52ste een huis koopt, betaalt dus nog jaren af als het salaris al is vervangen door AOW en pensioen. Daarom rekent de bank na of de klant de rente en aflossing ook met een lager inkomen kan blijven betalen.

Na de pensioendatum gaat het inkomen bij de meeste mensen fors omlaag. Telt de bank dat lagere bedrag eerder mee, dan krimpt het maximum dat iemand mag lenen. Dat erkende Rabobank in oktober ook zelf: de nieuwe regels kunnen klanten leenruimte kosten.

Radar zette op een rij wie dat het hardst merkt. Het gaat om mensen die gaan scheiden en een nieuw huis zoeken, vaak rond hun vijftigste. Vrouwen die lang parttime werkten, hebben volgens het programma ook nog eens minder pensioen opgebouwd. Ook zzp'ers lopen tegen de regel aan, omdat hun oudedagsvoorziening vaak in hun bedrijf of in vastgoed zit en de bank dat niet altijd als pensioen ziet.

Radar haalt cijfers van het CBS aan: als er kinderen zijn, blijft de vrouw in 35 procent van de scheidingen in het huis wonen en de man in 52 procent. Een gemiddelde koopwoning kost volgens het programma inmiddels meer dan een half miljoen euro.

Wat er nu verandert

In het persbericht van 19 november schrijft Rabobank dat er sinds de aankondiging "maatschappelijke en politieke zorgen" zijn geuit. Daarnaast ziet de bank sinds oktober beweging op de hypotheekmarkt in de manier waarop aanvragen worden beoordeeld.

Beide banken kijken daarom opnieuw naar de twee aangekondigde regels. Wat er uiteindelijk overblijft, zegt de bank niet. Ook een nieuwe datum noemt het persbericht niet.

Het uitgangspunt blijft volgens Rabobank hetzelfde: hypotheken moeten nu en later betaalbaar blijven. Dat de regel helemaal verdwijnt, staat dus nergens.

Toezichthouder laat de keuze aan de bank

Het programma legde de kwestie ook voor aan De Nederlandsche Bank en aan de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Volgens Radar verwachten de ECB en DNB dat banken het pensioen meewegen als een hypotheek doorloopt na de pensioendatum. Hoe een bank dat doet, bepaalt die zelf.

In haar reactie erkent NHG dat wie weinig pensioen in het vooruitzicht heeft, moeilijker een ander huis kan financieren. Een bank die daar eerder naar kijkt, raakt mensen op jongere leeftijd. Gescheiden mensen die opnieuw moeten lenen, lopen daar volgens de garantiestichting tegenaan.

NHG wil daarom bekijken of er meer maatwerk mogelijk is voor de partner die het huis verlaat. De partner die blijft, kan nu al een toets op werkelijke lasten krijgen. Die regeling is bedoeld om het huis te kunnen houden en geldt niet voor een nieuwe lening.

Voor wie er niets verandert

Rabobank benadrukte in oktober dat er niets verandert voor klanten die hun huidige hypotheek gewoon laten lopen. De strengere normen zouden pas gelden bij oversluiten, verhuizen of een hogere lening.

Voor bijzondere gevallen wil Rabobank samen met de klant naar een passende oplossing kijken. Het bericht noemt als voorbeelden een echtscheiding, een sterfgeval en een hypotheek waarvan de looptijd afloopt.

Wie de komende tijd met een hypotheek bij Rabobank of Obvion aan de slag wil, weet dus nog niet onder welke regels de aanvraag in maart valt.

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