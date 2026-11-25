Twee weken lang liep de buurt nietsvermoedend langs een witte vrieskist op straat. Wat op achtergelaten grofvuil leek, blijkt dinsdag het middelpunt van een luguber politieonderzoek in Utrecht. In de vriezer is een lichaam aangetroffen. Bij de woning aan de Timmerstraat woont volgens omwonenden een Syrisch gezin. De schrik zit er in de buurt behoorlijk in.

De grote, witte vrieskist staat naast een hoekwoning, half verscholen tussen de struiken. Inmiddels ligt er een blauwe deken overheen. Twee buurvrouwen die dagelijks hun hond uitlaten, vertellen tegen De Stentor dat die deken er maandag nog niet lag.

“De grote vriezer staat al twee weken daar op de stoep. Hij viel wel op. Grofvuil, dacht ik”, vertelt een van hen . Ze speelde zelfs met de gedachte om een oudijzerhandelaar te bellen. “En nu dit. Te bizar voor woorden.” Een man die tegenover de woning werkt, liep maandag nog langs de vriezer. Hij omschrijft het apparaat als een typische vrieskist uit een cafetaria.

Geschreeuw bij Syrisch gezin

Volgens buurtbewoners woont het Syrische gezin nog geen jaar in de Timmerstraat. In de woning zouden een vader, moeder en meerdere kinderen wonen, onder wie twee zonen. Omwonenden zeggen geregeld geschreeuw te hebben gehoord. Ook zou de politie vaker bij het gezin aan de deur zijn geweest. Dinsdagmiddag rond 13.15 uur hoort een vrouw die in de buurt werkt plotseling een meisje gillen. Even later rent een andere vrouw schreeuwend de woning uit. “Het was echt een afschuwelijk geluid. Het ging door merg en been.”

Oudste zoon vermist

In de buurt doen ondertussen verhalen de ronde over de oudste zoon van het Syrische gezin. De jongen, die tussen de 18 en 20 jaar oud zou zijn, is volgens meerdere omwonenden al enkele dagen vermist. Zaterdag zou hij voor het laatst zijn gezien. Buurtbewoners vermoeden dat zijn lichaam in de vriezer is gevonden. De politie kan dat vooralsnog niet bevestigen. Ook is niet officieel vastgesteld of de overleden persoon tot het gezin behoort.

Verdriet en veel vragen

Bij de woning spelen zich ondertussen hartverscheurende taferelen af. Familieleden huilen, schreeuwen en zoeken steun bij elkaar. Achter de politielinten verzamelen zich steeds meer buurtbewoners. Rond 15.45 uur arriveert de Forensische Recherche en wordt een grote onderzoekstent rond de vrieskist geplaatst. De politie onderzoekt de doodsoorzaak en houdt rekening met verschillende scenario's, waaronder een mogelijk misdrijf.

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