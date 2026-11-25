Het gaat mis bij de VVD - en wij van DDS vinden het geweldig. De partijtop van de nepliberalen gaat namelijk keihard door het stof. De reden? Frans Weekers is wél kandidaat voor het lijsttrekkerschap van de Eerste Kamer. De VVD-top wilde dat ten koste van alles voorkomen, maar VVD-léden hebben het doorgedrukt. Dilan Yesilgöz, Ruben Brekelmans en Vincent Karremans gaan dus keihard af. En dat is extreem vermakelijk.

De partijtop van de VVD wil dat de lijsttrekker van de partij bij de Eerste Kamerverkiezingen (nou ja, de Provinciale Statenverkiezingen eigenlijk) een goede marionet is. Iemand die precies doet wat de partij wil, en dus voor elk plan stemt dat de VVD door de Tweede Kamer helpt loodsen. Ja, ook als het plan in kwestie overduidelijk knetterlinks is.

Daarom wil de partijtop dat de VVD bij de aankomende Provinciale Statenverkiezingen geleid wordt door Micky Adriaansens. Blijkbaar heeft zij de reputatie dat ze netjes doet wat Yesilgöz wil. Ja, ook als gewone VVD-kiezers dat wanstaltig vinden.

Weekers: de interne vijand

Maar helaas pindakaas! Enkele weken geleden werd duidelijk dat oud-staatssecretaris Frans Weekers het lijsttrekkerschap ook wil. Niet omdat hij achter het bestuur van de VVD staat, maar juist omdat hij vindt dat ze er een puinhoop van maken. Hij wil meer partijdemocratie, meer inbreng van leden, en een kritischer houding vanuit de Eerste Kamer.

De partijtop probeerde zijn poging om mee te dingen naar het lijsttrekkerschap te saboteren. Maar nu moet de partij toch door de knieën. Een meerderheid van de leden in Regio Zuid schuift hem namelijk toch naar voren als hún kandidaat. En tja, dan moeten Yesilgöz en co. wel toegeven.

Jorritsma saboteerde Weekers

Op zich is dat al hilarisch, maar wat dit allemaal nog vermakelijker maakt is het nieuws van De Telegraaf dat de partijtop Weekers echt op elke mogelijke manier probeerde te ondermijnen . Zo zeggen "prominente VVD-leden" dat leden "werden opgeroepen zich voor de digitale ledenvergadering aan te melden om tegen zijn [Weekers, red.] voordracht te stemmen." Vicepartijvoorzitter Annemarie Jorritsma was daar blijkbaar nogal mee bezig.

Natuurlijk ontkent die dat. Ze zegt tegen De Telegraaf dat ze achter de kandidatuur van Adriaansens staat, maar ze zegt niet betrokken te zijn geweest bij een directe actie tegen Weekers. "Ik weet dat er acties gaande zijn, van beide kanten," stelt ze. "Maar daar ben ik als lid van het hoofdbestuur natuurlijk niet bij betrokken. Vervelend dat dit gesuggereerd wordt."

Uhu, heel vervelend. Maar er zijn dus niet één, niet twee, maar meerdere bronnen die zeggen dat dit zo is. In dit geval is er ongetwijfeld sprake van waar rook is, is vuur. Jorritsma is een apparatsjik pur sang. Als zij en het bestuur besluiten dat Adriaansens lijsttrekker moet worden en Weekers niet, speelt ze ongetwijfeld vals om dat doel te bereiken. Geen mens die haar kent twijfelt daaraan.

Van der Wal: 'Ik ben beledigd'

Hoe dan ook, Jorritsma is niet de enige die Weekers probeerde te ondermijnen. De vreselijke oud-minister Christianne van der Wal zou ook hebben meegedaan. En zie, zij ontkent veel minder stellig.

"Het klopt dat ik een paar mensen heb gesproken, maar dat doet iedereen," zegt dit arrogante wezentje tegen de krant. Maar wacht, zij vindt het wel heel vervelend dat gedaan wordt alsof ze dit voor het bestuur doet. Niets is minder waar, ze doet het helemaal uit zichzelf. Niemand schrijft Christianne de wet voor!

"Ik word door niemand ingeschakeld en zeker niet door het hoofdbestuur," zeurt Van der Wal namelijk. "Ik ben daar zelfs een beetje beledigd door. Ik handel autonoom en ben door niemand gestuurd.”

Oh gossie, ben je beledigd, Christianne? Dat is wel heel vervelend, zeg! Jongens toch, dit soort gevoelens willen wij je niet geven! Nee, natuurlijk niet. Jouw gevoelens zijn véél belangrijker dan de gevoelens van VVD-leden, die vinden dat de partijtop de interne democratie ondermijnt. Toch?

Nu is het aan de leden

Afijn, helaas voor Van der Wal, Jorritsma en Yesilgöz doet Weekers dus wél mee voor het lijsttrekkerschap. En ja, hij wordt op zijn beurt juist ook weer gesteund door een paar prominenten - mensen die buiten de macht staan, maar bekendstaan als 'rechtser' dan de huidige top. Halbe Zijlstra, Fred Teeven en Johan Remkes bijvoorbeeld.

Dit wordt mooi. De VVD-top kan Weekers niet zomaar aan de kant schuiven. Nu is het aan de partijléden om te laten weten wat ze vinden van de koers onder Yesilgöz. Als ze slim zijn kiezen ze massaal voor Weekers, en geven ze hem de opdracht: bewaak de échte pure VVD-lijn in de Senaat, ga indien nodig tegen het kabinet in.

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