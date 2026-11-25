Waar eindigt de taak van een defensiebedrijf en begint deelname aan een oorlog? Minister van Defensie Dilan Yesilgöz zegt geen aanwijzingen te hebben dat het Hengelose defensiebedrijf Destinus heeft deelgenomen aan de oorlog in Oekraïne. Het bedrijf ligt sinds afgelopen week onder een vergrootglas na onthullingen van NRC.

Het ministerie van Defensie heeft inmiddels contact gehad met Destinus, dat in Hengelo drones en kruisraketten produceert. Op de vraag of het bedrijf heeft bijgedragen aan oorlogshandelingen, was Yesilgöz kort maar krachtig: "Destinus zegt dat het niet waar is."

Destinus onder vuur

Volgens onderzoek van NRC zou de betrokkenheid van Destinus in Oekraïne verder gaan dan alleen het leveren van militaire technologie. Medewerkers zouden samen met Oekraïense militairen "maandenlang, dag en nacht" hebben gejaagd op Russische Shahed-drones. Ook zou het bedrijf hebben geholpen bij het lanceren van aanvalsdrones richting Rusland . De onthullingen zorgen voor politieke discussie. Want hoewel het leveren van wapens en militaire technologie is toegestaan, ligt dat bij actieve deelname aan gevechtshandelingen juridisch anders. Volgens Yesilgöz staat het geven van algemene instructies over de werking van een gevechtssysteem niet gelijk aan rechtstreekse deelname aan vijandelijkheden.

Waar ligt de grens?

De minister benadrukte dat defensiebedrijven die met Nederland samenwerken zich aan duidelijke regels moeten houden. "Wij verwachten dat defensiebedrijven waarmee wij samenwerken niet deelnemen aan gevechtshandelingen. Tot nu toe zijn er ook geen aanwijzingen dat defensiebedrijven waar wij mee samenwerken gevechtshandelingen plegen."

Eerder hield Yesilgöz tegenover BNR de lippen stijf op elkaar. Ze wilde alleen kwijt dat Nederland Oekraïne steunt binnen de grenzen van het oorlogsrecht. Tijdens het vragenuurtje ging de minister uitgebreider in op de kwestie. "Dat bedrijven testen is normaal, dat bedrijven testen binnen een conflictsituatie of militaire simulaties, dat soort zaken, is ook normaal. Daar worden wij niet van op de hoogte gehouden."

Openbaar Ministerie aan zet

Het testen van drones in oorlogsgebied is volgens de minister dus niet per definitie problematisch. Zodra een bedrijf daadwerkelijk deelneemt aan gevechtshandelingen, verandert de zaak. "Maar de grens is natuurlijk wel op het moment dat een bedrijf een grens over zou gaan door aan de gevechtshandelingen deel te nemen. Daar hebben wij geen indicatie van." Mocht blijken dat Destinus zich schuldig heeft gemaakt aan strafbare handelingen, dan is het volgens Yesilgöz aan het Openbaar Ministerie om onderzoek te doen.

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