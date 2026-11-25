Een vrouw, een prachtige zangstem en een concert zonder publiek. In Iran blijkt dat voldoende voor een zware lijfstraf. De Iraanse zangeres Parastoo Ahmadi heeft 74 zweepslagen gekregen omdat zij zonder hoofddoek optrad in een video op YouTube. Ook vier medewerkers die hielpen bij de productie kregen dezelfde straf. Dat melden mensenrechtenorganisatie Iran Human Rights en de Iraanse nieuwssite Emtedad.

Een Iraanse rechtbank oordeelde dat de vijf zich schuldig hadden gemaakt aan het “schenden van de openbare zedelijkheid”. Naast de lijfstraf mogen zij twee jaar lang het land niet verlaten en niet werken in de muziek- en kunstsector.

Een concert als misdaad

De aanleiding voor de straf is een concertvideo uit december 2024. Daarin zingt de 29-jarige Ahmadi met loshangend haar en zonder de verplichte hijab. Ze wordt begeleid door een mannelijke band in een eeuwenoude karavanserai buiten de stad Qom. Er was geen enkele toeschouwer aanwezig. Zelfs een optreden voor uitsluitend een camera bleek voor het Iraanse regime onaanvaardbaar.

Ahmadi werd in 2022 een gezicht van het Iraanse verzet. Haar vertolking van een protestlied ging viraal na de dood van Mahsa Amini. De jonge Koerdisch-Iraanse vrouw overleed nadat de zedenpolitie haar had opgepakt vanwege haar hoofddoek . Volgens de verbannen Iraanse activiste Masih Alinejad is het regime banger voor de stem van een vrouw dan voor welke wereldmacht ook.

Van zweepslagen tot doodstraffen

Mensenrechtenorganisaties bestempelen zweepslagen als een vorm van marteling die in strijd is met het internationaal recht. De lijfstraf van Ahmadi staat bovendien niet op zichzelf. Het Iraanse regime grijpt steeds vaker naar de doodstraf om afwijkende stemmen het zwijgen op te leggen. In maart onderging de 19-jarige worstelkampioen Saleh Mohammadi hetzelfde lot. Volgens mensenrechtenorganisaties werd hij gemarteld om een bekentenis af te dwingen. Bewijsmateriaal dat mogelijk in zijn voordeel sprak, zou door de rechtbank zijn genegeerd.

Een regime in het nauw

Het Center for Human Rights in Iran registreerde tussen 17 maart en 27 april minstens 22 executies van politieke gevangenen. Volgens onderzoeksdirecteur Esfandiar Aban heeft Iran de doodstraf sinds de jaren tachtig niet meer op deze schaal als politiek wapen ingezet. Zelfs minderjarigen zouden inmiddels ter dood zijn veroordeeld.

Teheran blijft internationale kritiek op zijn mensenrechtenbeleid afwijzen. Ondertussen maakt de zaak van Parastoo Ahmadi pijnlijk duidelijk waar de Iraanse machthebbers hun prioriteiten leggen. Een vrouw die zingt met onbedekt haar, zonder ook maar één toeschouwer, wordt behandeld als een bedreiging voor de samenleving.

DDS op WhatsApp. Je kunt DDS ook volgen via ons WhatsApp-kanaal.