D66 heeft een nieuwe vijand gevonden: jouw achtertuin. Kamerlid Vellinga-Beemsterboer noemde tegeltuinen woensdag in de Tweede Kamer ongezond. Tegelijk wees ze bouwen in het IJsselmeer niet af. Dat is beschermd Natura 2000-gebied, waar boeren juist om de natuurregels moeten wijken. Over jouw tegels moraliseert D66 graag. Over bouwen in beschermde natuur ineens niet.

Het gebeurde bij het debat over de begroting van Landbouw en Natuur. Vellinga-Beemsterboer begon onschuldig, met groen dicht bij huis dat volgens haar heel nuttig is. Toen kwam de aap uit de mouw. "Daarom opent D66 de aanval op de tegeltuinen", zei Vellinga-Beemsterboer in de Kamer . Daarna ging ze nog een stap verder met haar oordeel over de tuinen van gewone Nederlanders. "Deze bloedhete steenovens in onze woonwijken maken mensen ongezond", zei de D66'er.

Waarom iemand zijn tuin betegelt, gaat een Haagse partij helemaal niets aan. Eerlijk is eerlijk: een verbod komt er niet. "Laat ik vooropstellen dat ik niemand wat ga verplichten", zei Vellinga-Beemsterboer toen ze werd bevraagd. Wie een tuin vol tegels wil, mag die van haar houden. Maar de toon van haar verhaal zegt alles. Wie tegels heeft liggen, woont volgens D66 naast een steenoven die mensen ziek maakt.

Betutteling? Nooit van gehoord

VVD-Kamerlid Den Hollander zag meteen waar dit heen gaat. D66 wil volgens haar "ook alle tuinen vergroenen". Ze vroeg wat al dat aanmoedigen en stimuleren gaat kosten. "Het voelt toch een beetje als betutteling", zei Den Hollander. Ze doelde op belastinggeld dat opgaat aan uitleg over hoe mensen hun tuin moeten inrichten.

Vellinga-Beemsterboer wuifde dat weg. Ze was lang gemeenteraadslid en zag mensen daar juist enthousiast reageren op groene geveltuinen. "Geen woord over betutteling", zei Vellinga-Beemsterboer over die tijd. Dat is ook geen wonder, want wie iets komt aanvragen bij de gemeente, klaagt daar niet. De mensen die er niets van moeten hebben, hoor je in zo'n gemeentehuis nooit.

Out of the box in het IJsselmeer

Toen kwam BBB -Kamerlid Caroline van der Plas . Zij vroeg naar de tien nieuwe steden die D66 in de campagne beloofde. Later noemde D66 die belofte een metafoor. Maar bouwen in het IJsselmeer hoort er volgens Van der Plas nog altijd bij. "D66 heeft nog steeds die plannen", zei Van der Plas. Het IJsselmeer is Natura 2000-gebied en ook de grootste zoetwaterbuffer van het land.

Wat Natura 2000 betekent, weet elke boer. "Er mag nog niet eens één vogelpoepje ergens landen als je een activiteit wil doen, bijvoorbeeld boer zijn", zei Van der Plas.

Vellinga-Beemsterboer wees bouwen in het IJsselmeer niet af. Het woningtekort en het zoetwater samen noemde ze "een fantastische uitdaging". Later in het debat ging ze nog verder. Je moet "out of the box denken" en kijken naar "wat wél kan", zei Vellinga-Beemsterboer.

Zo werkt het dus bij D66: bij jouw tegeltuin gaat het om je gezondheid en moet er iets veranderen. Bij een nieuwe stad in beschermde natuur mag er ineens vrij worden gedacht.

Intussen moeten boeren volgens Van der Plas weg uit gebieden of minder koeien houden, om diezelfde natuurregels. Van der Plas vatte het daarna messcherp samen. "Het is niet uit te leggen dat je duizenden woningen wilt bouwen in een Natura 2000-gebied terwijl die boeren gewoon kunnen vertrekken", zei ze. "Ik hoorde geen vraag", antwoordde Vellinga-Beemsterboer.

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Twee maten, één partij

De gewone Nederlander krijgt een preek over zijn tegels en de boer moet wijken voor de natuur. Voor bouwen in het IJsselmeer moet je volgens D66 ineens buiten de kaders denken. Die dubbele maat is stuitend. Wie een boer om een vogelpoepje laat vertrekken en bij bouwen in het water over een 'fantastische uitdaging' begint, mag anderen niet de les lezen.

D66 is de partij van de betweters. Ze wil tot in de achtertuin van de gewone Nederlander meepraten en schuift voor haar eigen plannen de regels opzij.

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