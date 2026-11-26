De Nederlandse veehouderij dreigt door de stikstofwet van D66-minister Jaimi van Essen met 20 tot 40 procent te krimpen. Precies nu draait JA21 de boeren de rug toe. De partij zet de deur op een kier voor steun aan het kabinet. De rechtse kiezer wordt keihard bij de neus genomen door een fractie die stoer praat op tv, maar in de Kamer buigt voor D66.

Wat er op tafel ligt is geen zacht akkoord, maar een sloopwet voor het platteland. In het plan van 3 november zet minister Van Essen harde doelen voor 2035 in de wet. Daarbij horen strenge zones rond kwetsbare natuur en 20 miljard euro belastinggeld, grotendeels om boeren te laten extensiveren, verhuizen of stoppen. Tijdens het debat van woensdag wezen BBB , PVV en Groep Markuszower op cijfers uit Wageningen. Dat rapport voorspelt dat de veehouderij door dit beleid met 20 tot 40 procent krimpt.

De dubbele tong van Maarten Goudzwaard

Je verwacht dat elke rechtse partij zo'n plan direct in de prullenbak gooit. Niet bij JA21. Uit berichtgeving van het ANP blijkt dat Kamerlid Maarten Goudzwaard woensdag opeens positief was over de strenge zones rond natuur. Hij noemde dat een "heel gerichte aanpak", in de hoop dat boeren elders minder last krijgen. Na het mislukte overleg met BBB en SGP over het belastingplan heeft JA21 volgens Goudzwaard nu "de handen vrij" voor een eigen koers.

Zo praat alleen een partij die dolgraag bij het kartel wil horen, zelfs als de schade voor de boer nog niet eens op papier staat. Even later gaf Goudzwaard in datzelfde debat zelf toe hoe gevaarlijk de regels van Van Essen zijn. Over de verplichte grond per koe zei hij letterlijk: "Op deze manier is het bijna een krimpknop te noemen." Vakblad Nieuwe Oogst meldt dat hij ook klaagde over de rekentool. Die laat pas in januari zien wat de regels per boer kosten. Toch overweegt JA21 al steun, terwijl de Kamer volgende maand over de eerste wet debatteert.

Verbijstering op het platteland en bij BBB en SGP

Bij de partijen waar JA21 wekenlang mee optrok, was de woede groot. BBB-Kamerlid Caroline van der Plas vertelde het ANP wat deze draai op de erven doet: "Veel boeren gaan hier echt van schrikken". Die schrik is meer dan terecht. Boeren dachten op JA21 te kunnen bouwen tegen de groene dwang uit Den Haag.

Ook SGP-Kamerlid André Flach hield JA21 een harde spiegel voor. Hij wees erop dat vooral kleinere boeren de zware kosten niet kunnen dragen. Zij moeten vee inleveren of stoppen, waardoor het platteland voorgoed verandert. Alleen hele grote bedrijven blijven dan overeind.

Ondertussen wrijft links PRO zich tevreden in de handen over de komende meerderheid. De partij van Jesse Klaver steunt de wet van D66-minister Van Essen al, zolang het kabinet niets afzwakt. Dat JA21 nu vrolijk meeloopt in het spoor van D66 en PRO, legt hun nepoppositie pijnlijk bloot. Zodra het spannend wordt, laat JA21 de boeren in de kou staan voor een compliment uit het kabinet.

JA21 is gewoon de nieuwe VVD

Voor wie de politiek al langer volgt, komt dit draaien niet als een verrassing. JA21 verkoopt zichzelf al jaren als het nette rechtse alternatief. In de praktijk betekent dat maar één ding. Het is een kloon van de VVD die op spannende momenten knikt naar Den Haag en Brussel.

Een echte rechtse partij ruziet niet over een paar honderd meter rond een stuk bos. Zo'n partij schrapt de hele stikstofdwang en de Klimaatwet uit de wet. Boeren horen te produceren voor ons voedsel, niet te buigen voor rekenmodellen van D66.

Donderdagmiddag staat minister Van Essen weer in de Kamer om op de vragen in te gaan. In december volgt het grote debat over de eerste wet. Als JA21 straks echt de deur opent voor deze sloop, weet elke boer en elke rechtse kiezer genoeg. Dan is JA21 voorgoed ontmaskerd als hulpje van kabinet-Jetten.

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