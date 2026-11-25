Het kabinet werkt aan een plan om jongeren weer verplicht het leger in te kunnen sturen. Dinsdag kon de Tweede Kamer dat plan schrappen. De PVV van Geert Wilders weigerde, zij aan zij met VVD, D66 en CDA. Twintig minuten later beweerde PVV-Kamerlid Maikel Boon doodleuk dat zijn partij "ook geen fan van de opkomstplicht" is. Wie trapt daar nog in?

Een motie van Sarah Dobbe (SP) vroeg de regering "af te zien van het voorbereiden van de opkomstplicht". Opkomstplicht betekent: roept het leger je op, dan moet je komen, of je wilt of niet. Van de Kamerleden steunden er 38 de motie. FVD was daarbij, net als links. De andere 112 stemden ertegen, onder wie alle negentien PVV'ers. Met hun stemmen erbij had de motie het ook niet gehaald. Wilders kon dus zonder enig risico laten zien dat hij achter onze jongeren staat. Hij liet ze vallen.

Geen fan, wel doorgaan

Wie 'geen fan' is van de opkomstplicht en toch weigert het plan te schrappen, is er gewoon vóór. Om 16.08 uur vroeg Jimmy Dijk (SP) een debat aan over de jongeren die tegen de dienstplichtplannen in actie kwamen. "De PVV is ook geen fan van de opkomstplicht, maar wij hoeven hier geen debat over, dus geen steun", zei Boon. De PVV wil het plan dus niet schrappen en er ook niet over praten. Zelfs de BBB, die de motie ook wegstemde, steunde het verzoek om een debat.

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Dit jaar stemde de Kamer al drie keer eerder over zo'n motie. In maart en in juli ging het om de vraag of het kabinet van de opkomstplicht moest afzien. In oktober ging het om stoppen met de voorbereiding. De PVV stemde alle drie de keren vóór die moties, en dus tegen de opkomstplicht. Dinsdag lag er weer zo'n motie. Toen stemde de PVV ineens tegen. Een verklaring gaf de partij er niet bij.

De dwang ligt al op papier

En wat mag er nu van de PVV gewoon doorgaan? Staatssecretaris Derk Boswijk (CDA, Defensie ) werkt aan een "selectieve opkomstplicht", schreef hij op 11 september . Defensie wijst dan aan wie moet komen. De zwaarste stap in zijn brief luidt: "de enquête verplicht invullen, een verplicht gesprek en verplichte deelname aan selectie en keuring, opkomst verplicht". Het gaat om jongeren van 18 tot 27 jaar. Wie verplicht wordt opgeroepen, is zes maanden kwijt. Voor wie weigert, komt er een "nieuw sanctieregime". Straf dus.

Boswijk noemt die dwang de laatste stap, en de Kamer moet er nog mee instemmen. Zo'n wet kost ongeveer 24 maanden. Dit is dus hét moment om de stekker eruit te trekken. Zeker omdat de krijgsmacht volgens Boswijk zelf nu "voldoende gevuld wordt" met vrijwilligers.

De VVD speelt intussen mooi weer. "Niemand wil met dwang Defensie in", zei minister Dilan Yeşilgöz (VVD, Defensie) op 18 november . Zes dagen later stemde haar eigen VVD tegen de motie om de voorbereiding van die dwang te stoppen.

Handen af van onze kinderen

Vrijdag 20 november gingen scholieren en studenten de straat op tegen de dienstplicht. Vier dagen later kregen ze van de PVV een klap in het gezicht. Pepijn van Houwelingen (FVD) waarschuwde woensdag op X voor wat hun te wachten kan staan. "Heeft u niet de behoefte om te gaan sneuvelen in Oekraïne voor de NAVO en de Europese Unie?", schreef hij. Dan kun je volgens hem beter niet stemmen op de partijen die de motie wegstemden. De PVV noemt hij met naam.

Hij heeft gelijk. Oekraïne is niet onze oorlog. Nederlandse vaders en moeders voeden hun kinderen niet op als kanonnenvoer.

Wat de PVV dinsdag deed, is misselijkmakend. Drie keer voor de jeugd stemmen en haar dan alsnog laten barsten, vier dagen nadat ze de straat op ging: dat is pure lafheid. Boon is een draaikont. Wilders is een flipperkast: in oktober nog tegen de opkomstplicht, in november niet meer. En zijn PVV laat onze kinderen over aan de plannenmakers van Defensie. Zo'n partij verdient geen enkele stem meer van een vader of moeder.

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