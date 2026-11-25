Wie voor levensgevaar is gevlucht, gaat thuis geen kijkje nemen. Elk kind snapt dat, de VVD en het CDA niet. In het Europees Parlement stemden zij woensdag voor kijkbezoeken aan Syrië, zonder dat de vluchteling daarbij zijn verblijfsstatus verliest. Als zo'n bezoek kan, "dan is het veilig", zei VVD-Kamerlid Ulysse Ellian zes dagen eerder nog. Zijn eigen partij lapt dat aan haar laars.

Het gaat om een resolutie over Syrië . Paragraaf 23 juicht 'go-and-see'-bezoeken toe, vrij vertaald: even gaan kijken. Syrische vluchtelingen bezoeken dan hun land zonder hun status kwijt te raken. De lidstaten krijgen het verzoek dat na te doen. Ook moeten ze van het parlement garanderen dat zo'n reis niet automatisch het einde van bescherming of verblijf betekent.

De uitslag : 416 voor, 126 tegen, 101 onthoudingen. Alle vier de VVD'ers en alle drie de CDA'ers stemden voor, net als D66. De PVV stemde tegen. Een resolutie is een advies, geen wet. Wel laat ze haarscherp zien waar deze partijen staan.

Ellian prikte erdoorheen

Ellian zei het op 19 november feilloos, blijkt uit het ongecorrigeerde stenogram . "Als 'go and see' kan, namelijk 'kijkt u maar of u het prettig vindt in Syrië', dan is het veilig", zei hij. "Dan moeten ze in principe toch allemaal terug?", vroeg hij de minister.

Precies. Een land dat veilig genoeg is voor een bezoekje, kan niet te gevaarlijk zijn om er te wonen. Wie kan gaan kijken, kan ook blijven.

Woensdag konden de partijen dat kijkbezoek schrappen. Amendement 12 , een wijzigingsvoorstel, keerde zich tegen regelingen waarbij de status bij zo'n reis gegarandeerd overeind blijft. Een vrijwillige reis naar het land waaruit iemand vluchtte, kan de noodzaak van bescherming op losse schroeven zetten, luidde de uitleg. Ook riep het voorstel lidstaten op de terugkeer te versnellen. De VVD stemde tegen, net als CDA en D66. Het voorstel sneuvelde: 198 voor, 399 tegen. De PVV en BBB stemden voor.

De VVD steunde wel twee andere wijzigingen, met terugkeer als prioriteit en terugkeerprogramma's als strengere voorwaarde. Het CDA stemde zelfs daartegen. Des te krankzinniger dat de VVD bij het kijkbezoek vrolijk aanschoof bij D66 en links.

Van den Brink hapt toe

Ook Den Haag broedt erop, bleek op 18 november . "Waarom laten we Syriërs , die nu twijfelen om terug te keren, niet een keer kijken, zonder dat ze gelijk hun status hier kwijtraken?", vroeg D66-Kamerlid Van Asten. Minister Bart van den Brink (CDA, Asiel en Migratie) had een dag later zijn antwoord klaar. Voor mensen met een tijdelijke vergunning die overwegen terug te gaan, "zou ik daartoe bereid zijn", zei hij. "We willen daar zeker naar kijken", voegde hij eraan toe. In het eerste kwartaal van 2027 hoopt hij met de uitkomst van zijn onderzoek te komen.

En Ellians vraag? Hun vergunningen opnieuw beoordelen levert volgens Van den Brink "een heel juridisch vraagstuk" op. Een kijkje wil hij wel. Bij de vraag of iedereen terug moet, kruipt hij weg achter de juristen.

En jij betaalt maar door

Op de dag van die stemming sprak Van den Brink met een Syrische minister. Het ging "over hoe Nederland kan bijdragen aan de wederopbouw van Syrië en hoe terugkeer van Syriërs daaraan kan bijdragen", schreef hij op X . Nederland trekt 25 miljoen euro uit voor die wederopbouw, om vrijwillige terugkeer makkelijker te maken, blijkt uit antwoorden op Kamervragen . De gewone Nederlander betaalt dus voor de opvang hier en de opbouw daar. Dan mag hij eisen dat wie terug kan, ook teruggaat!

Voorstanders zeggen dat kijken helpt bij de keuze om terug te gaan. Kletskoek. Asiel is bescherming zolang het gevaar duurt. Is dat gevaar weg, dan valt er niets te kiezen en ga je naar huis.

Schandalig. De VVD laat Ellian in Den Haag de waarheid zeggen en stemt die in het Europees Parlement weg. Het CDA is de loopjongen van D66. En Van den Brink is een slapjanus die Syriërs liever laat kijken dan laat gaan. Samen houden ze het asielcircus draaiende, op kosten van het volk dat ze in de maling nemen. Het zijn verraders van hun eigen kiezers.

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