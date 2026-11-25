Nederlandse pensioenfondsen hadden medio 2026 zo'n €120 miljard in Amerikaanse techbedrijven zitten, meldt De Nederlandsche Bank. DNB rekende door wat er gebeurt als de winsten van die bedrijven tegenvallen. De Amerikaanse beurs zakt dan met zo'n 24 procent. Het hele belegde vermogen van de fondsen daalt met bijna 4,5 procent.

Het staat in het Overzicht Financiële Stabiliteit van 24 november. In dat rapport noemt DNB twee keer per jaar de grootste gevaren voor banken, verzekeraars en pensioenfondsen. Kunstmatige intelligentie krijgt deze keer veel aandacht.

Van 27 naar 47 procent in vier jaar

In 2022 bestond 27 procent van de aandelen van pensioenfondsen uit techbedrijven. Nu is dat zo'n 47 procent. In een jaar tijd groeide het bedrag in Amerikaanse tech met 4 procent.

De fondsen zijn daardoor volgens DNB gevoelig voor een tegenvaller bij die bedrijven. In de belangrijkste Amerikaanse beursindex, de S&P 500, zijn AI-bedrijven volgens DNB bijna goed voor de helft van de waarde. Een tegenvaller werkt daardoor een kwart sterker door in de beurs dan enkele jaren geleden.

Wat DNB heeft doorgerekend

In het scenario ligt de verwachte winstgroei van techbedrijven 20 procent lager. Beleggers willen dan ook een hogere vergoeding voor het risico dat ze lopen. Samen drukt dat de Amerikaanse aandelen met 24 procent.

Het is geen voorspelling. De daling is ook minder diep dan bij eerdere crises. Na de internetzeepbel ging er 49 procent af en in de financiële crisis 56 procent. DNB kijkt alleen naar techaandelen. Slaat de onrust over naar andere markten, dan kan de schade groter zijn.

Stel dat er voor jou €100.000 aan pensioenvermogen is. Bijna 4,5 procent daarvan is zo'n €4.500, rekende DDS uit. Dat is een gemiddelde over alle fondsen. Wie jong is, heeft in het nieuwe stelsel meer aandelen en verliest bij een beursval meer. Voor gepensioneerden zit er minder risico in.

Je uitkering merkt er weinig van, verwacht DNB

DNB schrijft dat de directe gevolgen voor pensioenuitkeringen naar verwachting beperkt blijven. Het risico ligt in het nieuwe stelsel vooral bij jongeren, omdat die langer de tijd hebben om verlies goed te maken. Fondsen kunnen ook reserves gebruiken om klappen te spreiden. Bij sommige fondsen valt het verlies op korte termijn lager uit. Die hebben vóór de overstap een deel van hun aandelenrisico afgedekt.

De overstap naar het nieuwe stelsel is nog bezig. Ruim een derde van het belegde vermogen is inmiddels over. De andere fondsen volgen uiterlijk op 1 januari 2028, schrijft DNB.

Je AOW valt hier helemaal buiten. Die wordt betaald uit premies en belastinggeld, niet uit aandelen.

Zo kijk je bij je eigen fonds

Op mijnpensioenoverzicht.nl zie je wat je kunt verwachten, en wat je krijgt als het tegenzit. Dat tweede bedrag laat zien hoeveel ruimte er zit tussen een goed en een slecht scenario. Is je fonds al over, dan zie je daar de nieuwe pensioenbedragen.

In het jaarverslag van je fonds staat hoe het geld is belegd. Grote fondsen geven op hun site ook een lijst van de bedrijven waarin ze beleggen . Vind je het risico te groot, dan kun je dat bij de meeste fondsen niet zelf veranderen. DNB laat die afweging bij de fondsen.

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